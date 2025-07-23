بالصورة.. هجوم ناري لبرشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد

ووصل راشفورد، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى العاصمة الكتالونية يوم الإثنين لاستكمال الإجراءات وتوقيع العقود الرسمية، في صفقة تهدف لتعزيز خط هجوم يُعد من بين الأقوى في القارة.راشفورد سيمنح فريق تنوعًا إضافيًا في الشق الهجومي بفضل سرعته، وقوته البدنية، وقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف، إلى جانب مرونته التكتيكية في شغل جميع المراكز الهجومية، خصوصًا الجناح الأيسر.في الموسم الماضي، سجل هجوم برشلونة الحالي 113 هدفًا وقدم 60 تمريرة حاسمة بفضل رباعي الهجوم الأساسي ، رافينيا، ، وفيران .وبحسب الأرقام، فإن وصول راشفورد – الذي سجل الموسم الماضي 11 هدفًا ومرر 9 تمريرات حاسمة بين وأستون فيلا – يرفع إجمالي المساهمات الهجومية للخط الأمامي إلى 124 هدفًا و69 تمريرة حاسمة، وهي أرقام مذهلة تؤكد عمق الجودة في تشكيلة برشلونة.وكان هجوم برشلونة الموسم الماضي من بين الأكثر تسجيلًا في أوروبا، بإجمالي 94 هدفًا:1. : 42 هدفًا في 52 مباراة2. رافينيا: 34 هدفًا و25 تمريرة حاسمة3. لامين يامال : 18 هدفًا و25 تمريرة حاسمة في 55 مباراة4. : 19 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في 45 مباراة