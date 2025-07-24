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رحلة ماراثونية لمنتخب الشباب: الجهاز الفني يجوب المحافظات لاكتشاف نجوم المستقبل

رياضة

2025-07-24 | 03:08
رحلة ماراثونية لمنتخب الشباب: الجهاز الفني يجوب المحافظات لاكتشاف نجوم المستقبل
المصدر:
الصباح
93 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

في إطار سعيه لتطوير كرة القدم العراقية وتأهيل جيل جديد من النجوم، يواصل الجهاز الفني لمنتخب الشباب رحلته الماراثونية للكشف عن المواهب الواعدة في مختلف محافظات العراق، وتأتي هذه الجولة الموسعة ضمن إستراتيجية واضحة، تهدف إلى ضمان أوسع قاعدة ممكنة لاختيار اللاعبين، تأهّبًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج المقبلة.

وأعلن مدرب منتخبنا الشبابي أحمد صلاح أهمية هذه الجولات الميدانية، مشيرًا إلى أنَّ العراق يزخر بالمواهب الكامنة في المحافظات، والتي قد لا تحظى بفرص الظهور في الأندية الكبيرة، وتهدف هذه المبادرة إلى منح هؤلاء الشباب الفرصة لعرض مهاراتهم والانضمام إلى صفوف المنتخبات الوطنية، مما يُثري القاعدة الفنية للكرة العراقية.

وشملت الجولات حتى الآن عددًا من المحافظات، حيث أقيمت اختبارات مكثفة، وشهدت إقبالًا كبيرًا من اللاعبين الشباب المتحمسين، لارتداء قميص ليوث الرافدين، منوهًا بأنَّ عملية اختيار الأسماء تعتمد على معايير فنية وبدنية دقيقة، مع التركيز على المهارات الأساسية والوعي التكتيكي واللياقة البدنية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الجولات خلال الأيام المقبلة لتشمل محافظات أخرى، لضمان تغطية شاملة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواهب.

ويهيب الجهاز الفني بجميع الأندية ومراكز الشباب في المحافظات التعاون التام لإنجاح هذه المبادرة التي تصبّ في مصلحة مستقبل كرة القدم العراقية.

ويأمل أصحاب الشأن أن تسهم هذه الجهود في بناء منتخب شباب قوي قادر على المنافسة عربيًا وآسيويًا، وتحقيق تطلعات الجماهير العراقية التي لطالما عُرفت بعشقها الكبير للساحرة المستديرة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ منتخبنا الشبابي سيشارك في بطولة كأس الخليج والمزمع إقامتها في مدينة أبها السعودية خلال المدة من (28) آب المقبل وحتى (9) أيلول، إلى جانب منتخبات البحرين وقطر وعمان واليمن والكويت والبلد المستضيف، ومصر الذي سيكون ضيفًا بعد اعتذار الإمارات.
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رحلة ماراثونية لمنتخب الشباب

الجهاز الفني يجوب المحافظات لاكتشاف نجوم المستقبل

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