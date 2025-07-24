رحلة ماراثونية لمنتخب الشباب: الجهاز الفني يجوب المحافظات لاكتشاف نجوم المستقبل

وأعلن مدرب منتخبنا الشبابي أهمية هذه الجولات الميدانية، مشيرًا إلى أنَّ يزخر بالمواهب الكامنة في المحافظات، والتي قد لا تحظى بفرص الظهور في الأندية الكبيرة، وتهدف هذه المبادرة إلى منح هؤلاء الشباب الفرصة لعرض مهاراتهم والانضمام إلى صفوف المنتخبات الوطنية، مما يُثري القاعدة الفنية للكرة العراقية.وشملت الجولات حتى الآن عددًا من المحافظات، حيث أقيمت اختبارات مكثفة، وشهدت إقبالًا كبيرًا من اللاعبين الشباب المتحمسين، لارتداء قميص ، منوهًا بأنَّ عملية اختيار الأسماء تعتمد على معايير فنية وبدنية دقيقة، مع التركيز على المهارات الأساسية والوعي التكتيكي واللياقة البدنية.ومن المتوقع أن تستمر هذه الجولات خلال الأيام المقبلة لتشمل محافظات أخرى، لضمان تغطية شاملة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواهب.ويهيب الجهاز الفني بجميع الأندية ومراكز الشباب في المحافظات التعاون التام لإنجاح هذه المبادرة التي تصبّ في مصلحة مستقبل كرة القدم العراقية.ويأمل أصحاب الشأن أن تسهم هذه الجهود في بناء منتخب شباب قوي قادر على المنافسة عربيًا وآسيويًا، وتحقيق تطلعات الجماهير العراقية التي لطالما عُرفت بعشقها الكبير للساحرة المستديرة.تجدر الإشارة إلى أنَّ منتخبنا الشبابي سيشارك في والمزمع إقامتها في مدينة أبها خلال المدة من (28) آب المقبل وحتى (9) أيلول، إلى جانب منتخبات وقطر وعمان واليمن والكويت والبلد المستضيف، ومصر الذي سيكون ضيفًا بعد اعتذار الإمارات.