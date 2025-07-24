لهذا السبب.. برشلونة يلغي رحلته الودية إلى اليابان

اللقاء الذي كان سيجمع برشلونة بنادي فيسيل ، فريق أندريس إنييستا السابق، تم إلغاؤه بسبب “خرق في العقد” من قبل الشركة المنظمة، حسب بيان . لكن الانتقادات طالت توقيت القرار، إذ تساءل المعلق: “أي مؤسسة محترفة تكتشف قبل 24 ساعة فقط من السفر أن الأموال لم تُحوّل؟ الأمر غريب جدًا”.وأشار إلى أن تنظيم جولات الصيف كان يتم سابقًا بدقة عالية، لكنه انتقد لجوء فجأة إلى شركة أخرى ثبت عدم التزامها.وأضاف: “في أوقات الأزمات المالية، حيث يُعد كل يورو مهمًا للنادي، تُعتبر هذه خطأ فادحًا”، مؤكدًا أن “الخمسة ملايين يورو ضاعت في الهواء”.وبينما يترقب الجميع ما إذا كانت مباريات ستُقام أم لا، لم يخفِ المذيع تشاؤمه، قائلاً: “أخشى الأسوأ، فضيحة جديدة تُضاف لسلسلة من الإخفاقات في نادٍ يعاني من سوء تنظيم واضح، ولحسن حظه أن الكرة ما زالت تدخل المرمى، بفضل مواهب مثل ، وليس بفضل إدارته”.