قرار جديد من الاتحاد الاسيوي بخصوص مباراة العراق وإندونيسيا في الملحق

وذكر الاتحاد في بيان، تابعته ، أنه "تقرر تعديل توقيت مباراة أمام إندونيسيا ضمن منافسات الملحق الآسيوي من الساعة 6:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً، وذلك بعد التشاور مع الاتحادين العراقي والإندونيسي".وأشار الى أن "المباراة ستقام المباراة في ملعب الإنماء - ستاد الجوهرة المشعة - جدة، في تاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً".