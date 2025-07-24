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قرار جديد من الاتحاد الاسيوي بخصوص مباراة العراق وإندونيسيا في الملحق
رياضة
2025-07-24 | 09:11
1,156 شوهد
قرّر
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
، اليوم الخميس، تعديل توقيت مباراة منتخبنا الوطني أمام إندونيسيا ضمن منافسات الملحق الآسيوي.
وذكر الاتحاد في بيان، تابعته
السومرية نيوز
، أنه "تقرر تعديل توقيت مباراة
العراق
أمام إندونيسيا ضمن منافسات الملحق الآسيوي من الساعة 6:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً، وذلك بعد التشاور مع الاتحادين العراقي والإندونيسي".
وأشار الى أن "المباراة ستقام المباراة في ملعب الإنماء - ستاد الجوهرة المشعة - جدة، في تاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً".
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