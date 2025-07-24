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قرار جديد من الاتحاد الاسيوي بخصوص مباراة العراق وإندونيسيا في الملحق

رياضة

2025-07-24 | 09:11
قرار جديد من الاتحاد الاسيوي بخصوص مباراة العراق وإندونيسيا في الملحق
1,156 شوهد

قرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعديل توقيت مباراة منتخبنا الوطني أمام إندونيسيا ضمن منافسات الملحق الآسيوي.

وذكر الاتحاد في بيان، تابعته السومرية نيوز، أنه "تقرر تعديل توقيت مباراة العراق أمام إندونيسيا ضمن منافسات الملحق الآسيوي من الساعة 6:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً، وذلك بعد التشاور مع الاتحادين العراقي والإندونيسي".
وأشار الى أن "المباراة ستقام المباراة في ملعب الإنماء - ستاد الجوهرة المشعة - جدة، في تاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً".
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