بعرض قياسي.. مزاد ألكسندر إيزاك يشتعل بسبب ليفربول

ويعد إيزاك صاحب الـ25 عاما هدفا لليفربول منذ فترة، كما دخل في منافسة على ضمه مؤخرا.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إيزاك أبلغ إدارة رسميا برغبته في الرحيل، حيث يرغب في الانتقال إلى .وأشارت عدة مصادر إلى أن نيوكاسل لا يزال يرفض بيع اللاعب ، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2028.وفقا لما أكده الصحفي البريطاني بين جاكوبز، فإن ليفربول أخبر بأنه مستعد لـدفع مبلغ يجعل إيزاك "أغلى لاعب في تاريخ إنجلترا".بهذا فإن ليفربول قد يحطم الرقم القياسي البريطاني في الانتقالات للمرة الثانية هذا الصيف.كان ليفربول قد حطم الأرقام القياسية في السابق بمبلغ 116 مليون جنيه استرليني بتعاقده مع من الألماني.وأبدى استعداده لإنفاق ما يصل إلى 125 مليون جنيه استرليني من أجل ضم إيزاك.بينما ذكرت مصادر بريطانية أن يستعد لتقديم عرض قد يتجاوز 130 مليون جنيه استرليني من أجل هزيمة ليفربول في صفقة إيزاك.وتم استبعاد إيزاك من جولة نيوكاسل التحضيرية للموسم في ، وتم الإعلان رسميا أنه يعاني من "إصابة طفيفة في الفخذ"، بينما ظهرت مؤشرات على أن اللاعب يحاول الضغط للموافقة على بيعه إلى ليفربول.