بعرض قياسي.. مزاد ألكسندر إيزاك يشتعل بسبب ليفربول

ويعد إيزاك صاحب الـ25 عاما هدفا لليفربول منذ فترة، كما دخل الهلال السعودي
في منافسة على ضمه مؤخرا.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إيزاك أبلغ إدارة نيوكاسل
رسميا برغبته في الرحيل، حيث يرغب في الانتقال إلى ليفربول
.
وأشارت عدة مصادر إلى أن نيوكاسل لا يزال يرفض بيع اللاعب السويدي
، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2028.
وفقا لما أكده الصحفي البريطاني بين جاكوبز، فإن ليفربول أخبر نيوكاسل يونايتد
بأنه مستعد لـدفع مبلغ يجعل إيزاك "أغلى لاعب في تاريخ إنجلترا".
بهذا فإن ليفربول قد يحطم الرقم القياسي البريطاني في الانتقالات للمرة الثانية هذا الصيف.
كان ليفربول قد حطم الأرقام القياسية في السابق بمبلغ 116 مليون جنيه استرليني بتعاقده مع فلوريان فيرتز
من باير ليفركوزن
الألماني.
وأبدى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز
استعداده لإنفاق ما يصل إلى 125 مليون جنيه استرليني من أجل ضم إيزاك.
بينما ذكرت مصادر بريطانية أن الهلال
يستعد لتقديم عرض قد يتجاوز 130 مليون جنيه استرليني من أجل هزيمة ليفربول في صفقة إيزاك.
وتم استبعاد إيزاك من جولة نيوكاسل التحضيرية للموسم في آسيا
، وتم الإعلان رسميا أنه يعاني من "إصابة طفيفة في الفخذ"، بينما ظهرت مؤشرات على أن اللاعب يحاول الضغط للموافقة على بيعه إلى ليفربول.