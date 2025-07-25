استعداداً لتصفيات كأس آسيا.. منتخبنا الأولمبي يبدأ وحداته التدريبية في تونس

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "منتخبنا الأولمبي بدأ المعسكرُ بتمارين في صالة الـ GYM صباحاً، ثُم بمحاضرةٍ فنيةٍ يتبعها حصة تدريبيةٍ مساءً بمشاركة جميع اللاعبين، وبإشرافِ الملاكِ التدريبيّ بقيادةِ المدرب ."ودخل المنتخب الأولمبيُّ (دون 23 عاماً)، معسكراً تدريبيّاً في العاصمةِ التونسية ، سيخوضُ خلاله مباراتين تجريبيتين تحضيراً لتصفياتِ التي تقام شهر أيلول المقبل.