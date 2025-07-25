رسمياً.. نادٍ إماراتي يتعاقد مع بيرلو مدرباً للفريق الأول

ويخوض بيرلو (46 عاما) تجربته الأولى في الملاعب العربية، بعد مسيرة حافلة كلاعب، توج خلالها بكأس العالم مع منتخب عام 2006، وتألق بقميص ويوفنتوس، كما خاض تجارب تدريبية سابقة مع وسامبدوريا في .ووفقا لبيان رسمي صادر عن النادي، وصل بيرلو إلى دبي لبدء الإعداد مع الفريق، في إطار مشروع طموح يهدف إلى تعزيز مكانة دبي ضمن كبار أندية الكرة الإماراتية.ورغم الانتقادات التي طالت بيرلو خلال مسيرته التدريبية، والتي لم تكن بمستوى مسيرته كلاعب، فإن تعول على خبراته لبناء فريق قادر على المنافسة، خاصة بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى الإماراتي برصيد 45 نقطة.