أزمة في برشلونة بعد آثار قُبلة على خد لامين جمال

في تصرف غريب أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي فاجأ نجم برشلونة جماهيره بعدما نشر صورة بدا فيها وكأن خده يحمل آثار " مثيرة" عقب جدل واسع حول احتفاله بعيد ميلاده الـ18.ونشر جمال صورة عبر خاصية ستوري في "إنستغرام" ظهر فيها وأثر شفاه حمراء مطبوع على خده مع تعبير ساخر بإخراج لسانه.وأثارت هذه الصورة كبيرا حيث فسرها البعض بأنها رسالة ساخرة من الضجة المثارة حوله لكنه في الوقت نفسه أثار استغراب المتابعين وطرح تساؤلات حول دوافعه خاصة أن الصورة جاءت بعد ساعات قليلة من تصريحات رئيس الذي دافع عن وقلل من أهمية الجدل المحيط بالحفل.يذكر أن الدولي الإسباني لامين جمال توج بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال موسم 2024-2025 في استفتاء صحيفة "ماركا" المدريدية السنوية.وجاء فوز جمال (18 عاما) بالجائزة بعد موسم مميز مع الفريق الكاتالوني كلله بالثلاثية المحلية وكأس الملك والسوبر الإسباني بجانب الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ سجل إجمالي 18 هدفا بجانب 25 تمريرة حاسمة.