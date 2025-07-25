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أزمة في برشلونة بعد آثار قُبلة على خد لامين جمال
رياضة
2025-07-25 | 08:36
116 شوهد
لم تكد تهدأ الأجواء في برشلونة استعدادا للموسم الجديد حتى انفجرت أزمة جديدة بطلها كالعادة الفتى الذهبي لامين جمال حيث لا زال صدى الاحتفال بعيد ميلاده يتردد وكأن الحفلة لم تنته بعد.
في تصرف غريب أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي فاجأ نجم برشلونة جماهيره بعدما نشر صورة بدا فيها وكأن خده يحمل آثار "
قبلة
مثيرة" عقب جدل واسع حول احتفاله بعيد ميلاده الـ18.
ونشر جمال صورة عبر خاصية ستوري في "إنستغرام" ظهر فيها وأثر شفاه حمراء مطبوع على خده مع تعبير ساخر بإخراج لسانه.
وأثارت هذه الصورة
جدلا
كبيرا حيث فسرها البعض بأنها رسالة ساخرة من الضجة المثارة حوله لكنه في الوقت نفسه أثار استغراب المتابعين وطرح تساؤلات حول دوافعه خاصة أن الصورة جاءت بعد ساعات قليلة من تصريحات
خوان لابورتا
رئيس
نادي برشلونة
الذي دافع عن
اللاعب الشاب
وقلل من أهمية الجدل المحيط بالحفل.
يذكر أن الدولي الإسباني لامين جمال توج بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال موسم 2024-2025 في استفتاء صحيفة "ماركا" المدريدية السنوية.
وجاء فوز جمال (18 عاما) بالجائزة بعد موسم مميز مع الفريق الكاتالوني كلله بالثلاثية المحلية
الدوري الإسباني
وكأس الملك والسوبر الإسباني بجانب الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ سجل إجمالي 18 هدفا بجانب 25 تمريرة حاسمة.
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