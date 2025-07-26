ميسي يقنع نجم أتلتيكو مدريد بالانضمام إلى إنتر ميامي

وقال النادي في بيان أمس الجمعة: "يودع وسيواصل مسيرته الاحترافية في ".وسينضم دي بول إلى مواطنه وصديقه الذي فاز معه بلقبين في أميركا ولقب كأس أبطال كونميبول–يويفا "فيناليسيما" وكأس العالم 2022.وخاض اللاعب (31 عاماً) قرابة 200 مباراة خلال أربعة مواسم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني لكنه يرحل عن العاصمة من دون تحقيق أي ألقاب.وظهر دي بول لأول مرة مع نادي ريسنغ كلوب الأرجنتيني في عام 2012 ولعب أيضاً مع الإسباني وأودينيزي المنافس في الإيطالي.