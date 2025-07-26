Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
آلاف المتظاهرين في تل أبيب يطالبون بإنهاء الحرب على غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ميسي يقنع نجم أتلتيكو مدريد بالانضمام إلى إنتر ميامي

رياضة

2025-07-26 | 02:44
ميسي يقنع نجم أتلتيكو مدريد بالانضمام إلى إنتر ميامي
318 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

أعلن أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رحيل لاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول عن صفوفه وأشار إلى أنه سينضم إلى إنتر ميامي الأميركي.



وقال النادي في بيان أمس الجمعة: "يودع رودريغو دي بول أتلتيكو مدريد وسيواصل مسيرته الاحترافية في إنتر ميامي".

وسينضم دي بول إلى مواطنه وصديقه ليونيل ميسي الذي فاز معه بلقبين في بطولة كوبا أميركا ولقب كأس أبطال كونميبول–يويفا "فيناليسيما" وكأس العالم 2022.

وخاض اللاعب (31 عاماً) قرابة 200 مباراة خلال أربعة مواسم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لكنه يرحل عن العاصمة الإسبانية من دون تحقيق أي ألقاب.

وظهر دي بول لأول مرة مع نادي ريسنغ كلوب الأرجنتيني في عام 2012 ولعب أيضاً مع فالنسيا الإسباني وأودينيزي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أرتيتا يحسم جدل انتقال ساليبا الى ريال مدريد
06:02 | 2025-07-26
بينها ميلان وليفربول.. أبرز المباريات العالمية اليوم
03:22 | 2025-07-26
موعد مباراة فيسيل كوبيه وبرشلونة الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
02:43 | 2025-07-26
ميسي يواجه أول مأزق في تجربته الهادئة مع انتر ميامي
15:58 | 2025-07-25
البايرن يقدم عرضاً لضم دياز
12:35 | 2025-07-25
سباق محموم بين نابولي وغلاطة سراي لضم أوسيمين
09:29 | 2025-07-25
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

عبر السومرية.. طالبة فاقدة للبصر تناشد وزير التعليم بعدة مطالبات لتسهيل الدراسة لذوي الإعاقة
Play
عبر السومرية.. طالبة فاقدة للبصر تناشد وزير التعليم بعدة مطالبات لتسهيل الدراسة لذوي الإعاقة
08:50 | 2025-07-26
من شواطئ البصرة.. الماء في شط العرب يتحول الى اللون الأسود
Play
من شواطئ البصرة.. الماء في شط العرب يتحول الى اللون الأسود
08:38 | 2025-07-26
شاهد.. اللحظات الاولى للهجوم المسلح على المجمع القضائي في إيران
Play
شاهد.. اللحظات الاولى للهجوم المسلح على المجمع القضائي في إيران
08:33 | 2025-07-26
بالفيديو.. إزالة سوق عريبة في بغداد
Play
بالفيديو.. إزالة سوق عريبة في بغداد
06:59 | 2025-07-26
غارة إسرائيلية تستهدف مركبة جنوب لبنان (فيديو)
Play
غارة إسرائيلية تستهدف مركبة جنوب لبنان (فيديو)
05:15 | 2025-07-26
بالفيديو.. الدخان يغطي سماء ميسان
Play
بالفيديو.. الدخان يغطي سماء ميسان
04:44 | 2025-07-26
ميسان.. تظاهرات في الكحلاء تطالب بالخدمات والكهرباء
Play
ميسان.. تظاهرات في الكحلاء تطالب بالخدمات والكهرباء
17:41 | 2025-07-25
حادث مروري وسط البصرة يتسبب بإصابة شابين بكسر في الأرجل
Play
حادث مروري وسط البصرة يتسبب بإصابة شابين بكسر في الأرجل
17:34 | 2025-07-25
الحرائق تكشف ضعف الإجراءات: ارتفاع أسعار معدات الإطفاء يثير القلق
Play
الحرائق تكشف ضعف الإجراءات: ارتفاع أسعار معدات الإطفاء يثير القلق
17:00 | 2025-07-25
استغلال الخدمات العامة: جشع انتخابي يقوض نزاهة الديمقراطية
Play
استغلال الخدمات العامة: جشع انتخابي يقوض نزاهة الديمقراطية
16:17 | 2025-07-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.