موعد مباراة فيسيل كوبيه وبرشلونة الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

برشلونة سيطر على جميع البطولات المحلية في الموسم المنصرم، وكان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، ويسعى في الموسم الجديد لمواصلة هذه الهيمنة متسلحا بصفقات من العيار الثقيل.ما موعد مباراة فيسيل كوبيه وبرشلونة الودية التحضيرية 2025؟موعد مباراة فيسيل كوبيه وبرشلونة الودية التحضيرية للموسم الجديد، هو يوم الأحد 27 يوليو/تموز 2025، على ملعب كوبه المنزلي في .وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا (13:00) بتوقيت .ما القنوات الناقلة لمباراة فيسيل كوبيه وبرشلونة الودية التحضيرية؟تمتلك شبكة DAZN حقوق إذاعة مباراة فيسيل كوبيه وبرشلونة الودية 2025.تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة فيسل كوبيه الودية التحضيرية:التشكيل- 4-3-3حراسة المرمى- جوانخط الدفاع- - - -خط الوسط - مارك بيرنال - -خط الهجوم - - -