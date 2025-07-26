ليفربول يقيم نصباً تذكرياً لجوتا

وقد لقي (28 عاما) وشقيقه الأصغر حتفهما في حادث سيارة في الثالث من يوليو الجاري بعد انقلاب سيارتهما من طراز "لامبورغيني" قرب الحدود الشمالية الغربية لإسبانيا، أثناء توجههما إلى ميناء سانتاندير، حيث كان من المقرر أن يسافر ديوغو بحرا إلى للانضمام لفريقه ، بعد أن نصحه الأطباء بتجنب الطيران عقب خضوعه لجراحة في الرئة.وتم إحياء ذكرى اللاعب في ملعب "أنفيلد" من خلال وضع الزهور والأوشحة والبطاقات والقمصان حول الملعب.وأكد نادي ليفربول أن أشياء التكريم المادية (مثل الأوشحة والبطاقات والقمصان) قد تم إزالتها وتخزينها، بينما سيتم تحويل الزهور إلى سماد يستخدم في أحواض الزهور في ملعب "أنفيلد" ومرافق التدريب.وسيتم إعادة تدوير باقي الأشياء واستخدامها في صنع نصب تذكاري دائم في ملعب "أنفيلد".بالإضافة إلى ذلك، سيحمل اللاعبون شارة "فوريفر 20" (إلى الأبد)، في إشارة إلى رقم قميص الذي تم حجبه، على قمصانهم وسترات الملعب طوال الموسم.