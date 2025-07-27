العراق يبحث عن "خصم أفريقي" قبل ملحق المونديال: البحرين تعتذر والكويت تتجاهل!

وأوضح مصدر مطلع في أن نية الاتحاد والجهاز الفني لأسود بقيادة غراهام أرنولد كانت تتجه نحو تأمين لقاء ودي أمام منتخب أو في الخامس من تشرين الأول المقبل، مبينًا أن منتخب البحرين اعتذر بشكل رسمي لأنه سيلعب مع منتخبنا في المجموعة نفسها في نهائيات للمنتخبات التي ستحتضنها العاصمة القطرية خلال كانون الأول المقبل، أما المنتخب فلم يرد على الدعوة حتى الآن، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أن اتحاد الكرة وتحسّبًا لجميع الاحتمالات، فإنه لجأ إلى مخاطبة بعض منتخبات عرب أفريقيا، وعلى الأرجح سيكون اللقاء الودي أمام أحد تلك المنتخبات.ومن المؤمل أن يخوض مواجهتين تجريبيتين في كأس ملك تايلند التي ستنطلق خلال الفترة (1 – 9) أيلول المقبل بمشاركة منتخبات تايلند، وفيجي. وتندرج المشاركة في منافسات كأس ملك تايلند ضمن منهاج الإعداد المعد مسبقًا من قبل الجهاز التدريبي الذي يسعى لاختبار جاهزية اللاعبين فضلًا عن العمل على تعزيز عاملي التفاهم والانسجام.تجدر الإشارة إلى أن "فيفا" قرر مؤخرًا تغيير توقيت لقاء منتخبنا أمام إندونيسيا ضمن الملحق الآسيوي من الساعة (6:30) مساءً إلى الساعة (10:30) من مساء يوم من تشرين الأول المقبل، بينما ستقام مباراتنا مع بعدها بثلاثة أيام وفي التوقيت نفسه.