جواو فيليكس يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

وذكر رومانو عبر حسابه على منصة إكس، أن النصر قدّم عرضًا رسميًا إلى لشراء عقد اللاعب بشكل دائم، بالإضافة إلى عرض للنجم .وقال رومانو:" يبدو أن الاتفاق على إنتقال إلى النصر أصبح قريباً، حيث من المتوقع مناقشة التفاصيل النهائية خلال الساعات الـ 24 إلى 48 القادمة ".يذكر أن كان قريب جداً من الحصول على خدمات فيليكس، لكن يبدو أن النصر حسم الصفقة لصالحه.