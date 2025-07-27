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كريستيانو رونالدو يعود الى الملاعب الإسبانية مجدداً

رياضة

2025-07-27 | 06:44
كريستيانو رونالدو يعود الى الملاعب الإسبانية مجدداً
666 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، إلى الملاعب الإسبانية مجدداً، والتي شهدت سنوات تألقه مع العملاق ريال مدريد، خلال الفترة من 2009 حتى 2018، قبل انتقاله إلى جوفنتوس الإيطالي.


وكان رونالدو قد انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2009 قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي، في صفقة قياسية آنذاك بلغت قيمتها 94 مليون يورو. ونجح في كتابة التاريخ مع "الميرينغي"، بحيث أصبح الهداف التاريخي للنادي بتسجيله 450 هدفاً، كما توج بعدد كبير من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وأعلن نادي ألميريا الإسباني رسمياً عن خوض مباراة ودية أمام نادي النصر السعودي، في لقاء مرتقب سيشهد عودة رونالدو إلى الملاعب الإسبانية.

وستُقام المباراة الأحد 10 آب/أغسطس، الساعة 7:00 مساءً، على ملعب "الألعاب المتوسطية"، ضمن استعدادات ألميريا للموسم الجديد، كما ستكون مناسبة لتقديم الفريق أمام جماهيره.
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