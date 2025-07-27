كريستيانو رونالدو يعود الى الملاعب الإسبانية مجدداً

وكان قد انضم إلى في صيف عام 2009 قادماً من ، في صفقة قياسية آنذاك بلغت قيمتها 94 مليون يورو. ونجح في كتابة التاريخ مع " "، بحيث أصبح الهداف التاريخي للنادي بتسجيله 450 هدفاً، كما توج بعدد كبير من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات.وأعلن نادي ألميريا الإسباني رسمياً عن خوض مباراة ودية أمام ، في لقاء مرتقب سيشهد عودة رونالدو إلى الملاعب .وستُقام المباراة الأحد 10 ، الساعة 7:00 مساءً، على ملعب "الألعاب المتوسطية"، ضمن استعدادات ألميريا للموسم الجديد، كما ستكون مناسبة لتقديم الفريق أمام جماهيره.