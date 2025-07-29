هذا هو المبلغ الذي أقنع الأردني نزار الرشدان بالتوقيع للزوراء

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
09:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران ترد على ادعاء ترامب حول تدخلها بمفاوضات غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-535173-638893725450244143.jpg
هذا هو المبلغ الذي أقنع الأردني نزار الرشدان بالتوقيع للزوراء
رياضة
2025-07-29 | 03:53
559 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
وقّع نزار الرشدان نجم منتخب
الأردن
لكرة القدم، مساء الإثنين، عقده رسمياً ليمثل فريق
الزوراء
العراقي ليمثله في الموسم المقبل، بعد مفاوضات مثمرة بدأت منذ خمسة أيام.
وجرت مراسم توقيع نجم منتخب
الأردن
في العاصمة الأردنية عمان بحضور ممثل عن
الزوراء
العراقي، على أن يلتحق اللاعب بتدريبات فريقه الأسبوع المقبل استعداداً للموسم 2025-2026.
وتعد هذه التجربة الاحترافية الثانية لنزار الرشدان في
العراق
، حيث سبق أن لعب قبل موسمين لفريق
نوروز
وقدم معه مستويات مميزة.
ورغم أن معظم اللاعبين الأردنيين قد انخرطوا بتدريبات فرقهم منذ شهر من الآن، حافظ الرشدان على جاهزيته البدنية من خلال تدريبات يومية يخضع لها حيث نشر أكثر من فيديو خلال تدريباته الفردية عبر حسابه الرسمي في
فيسبوك
.
نزار الرشدان نجم أردني جديد في الدوري العراقي
سينشط لاعبو منتخب الأردن بكثافة في الدوري العراقي الموسم المقبل، حيث أصبح خياراً مهماً وناجحاً للأندية هناك، وما زاد من الرغبة في استقطابهم هو تأهل منتخب
النشامى
إلى
كأس العالم
2026.
وسيحصل الرشدان مقابل اللعب للزوراء العراقي لموسم واحد، 350 ألف دولار، بعد أن فاضل بينه وبين
الفيصلي
السعودي الذي كان تقدم له بعرض بلغت قيمته 300 ألف دولار.
ويعد الرشدان مكسباً كبيراً للزوراء العراقي في ظل ما يتمتع به من قدرات في عملية البناء الهجومية فضلاً عن براعته في تمويل المهاجمين وصناعة الأهداف، وإجادته لمهارة التسديد من بعيد.
ولمع نجم نزار الرشدان كثيراً بعد أن قاد النشامى للفوز على العراق 3-2، حيث سجل الهدف الثالث من تسديدة قوية في الوقت بدل الضائع في
كأس آسيا
التي أقيمت في قطر بداية العام الماضي.
وشهدت الأيام الماضية تنافساً بين ناديي الفيصلي والحسين للحصول على خدمات اللاعب نزار الرشدان لكن الأخير أبدى رغبة كبيرة في مواصلة رحلته الاحترافية الخارجية.
وكان عدد من لاعبي منتخب الأردن قد حسموا وجهتهم إلى الدوري العراقي ويبرز منهم
علي علوان
وإبراهيم سعادة ومحمد أبو حشيش، حيث انتقل ثلاثتهم إلى فريق
الكرمة
، فيما يرتبط مهند
أبو طه
بعقد مع
الكرخ
العراقي.
المصدر:
winwin
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
الأردني نزار الرشدان بين عروض العراق والسعودية.. لمن ستكون الكلمة الأخيرة؟
06:07 | 2025-07-28
سرقة الـ80 مليون: شرطة الرصافة تباغت سارق "جسر الأمانة" وتستعيد المبلغ بالكامل
07:31 | 2025-07-29
ميسي يقنع نجم أتلتيكو مدريد بالانضمام إلى إنتر ميامي
02:44 | 2025-07-26
الإعلام الأمريكي: هذا هو القرار "المزلزل" الذي وعد ترامب بإعلانه
07:28 | 2025-05-12
هذا هو المبلغ
الذي أقنع الأردني نزار الرشدان بالتوقيع للزوراء
السومرية نيوز
سومرية نيوز
كأس العالم
علي علوان
السومرية
كأس آسيا
محمد أبو
الأردن ب
+A
-A
اخترنا لك
الكشف عن قميص برشلونة للكلاسيكو المقبل (صورة)
06:01 | 2025-07-29
صراع على كرسي رئاسة الاتحاد العراقي: 3 مرشحين يتنافسون على الدورة الجديدة
05:35 | 2025-07-29
أندية أوروبا ترفض تفريغ لاعبي الأولمبي العراقي قبيل إنهاء معسكر تونس
03:43 | 2025-07-29
ظهير ريال مدريد يرفض الانضمام إلى صفوف ميلان
14:11 | 2025-07-28
ماذا يفعل محمد صلاح في معبد بوذي؟
12:47 | 2025-07-28
لجنة الانضباط تتخذ قرارا جديدا بشأن أحداث نهائي كأس العراق
10:22 | 2025-07-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار بيع الدولار تودع حاجز الـ140 الف دينار
اقتصاد
25.33%
10:01 | 2025-07-28
أسعار بيع الدولار تودع حاجز الـ140 الف دينار
10:01 | 2025-07-28
تساؤلات حول تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء
محليات
20.18%
10:43 | 2025-07-28
تساؤلات حول تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء
10:43 | 2025-07-28
القطعات الأمنية تدخل الإنذار (ج) في هذا الموعد
أمن
16.46%
10:33 | 2025-07-28
القطعات الأمنية تدخل الإنذار (ج) في هذا الموعد
10:33 | 2025-07-28
الداخلية تنشر صور المتورطين باقتحام دائرة الزراعة في بغداد
أمن
13.22%
11:54 | 2025-07-27
الداخلية تنشر صور المتورطين باقتحام دائرة الزراعة في بغداد
11:54 | 2025-07-27
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
12.83%
04:00 | 2025-07-28
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
04:00 | 2025-07-28
العراق يتخذ إجراءات عاجلة بعد اغلاق تركيا محال بيع الحيوانات
محليات
11.98%
14:13 | 2025-07-28
العراق يتخذ إجراءات عاجلة بعد اغلاق تركيا محال بيع الحيوانات
14:13 | 2025-07-28
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
حادث سير يتسبب بسقوط محولة كهرباء على عجلة في كركوك #السومرية
07:49 | 2025-07-29
سياح سويديون يستغلون حرارة أشعة الشمس العراقية لقلي البيض في اربيل
05:03 | 2025-07-29
لحظة نجاة مقاتلة F18 من كارثة خلال عرض جوي في إسبانيا
04:41 | 2025-07-29
زائروا البصرة يواصلون زحفهم نحو كربلاء
04:26 | 2025-07-29
شح المياه تدفع الاهالي الى الهجرة
04:04 | 2025-07-29
سويديون يشرحون كيفية قلي البيض في العراق من دون نار (فيديو)
03:55 | 2025-07-29
استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات... وتحذيرات من تزوير النتائج
03:47 | 2025-07-29
بالفيديو.. لحظة انتشال جثة غريق في صلاح الدين
11:40 | 2025-07-28
تنحني وتقبل يدها.. ما فعلته ماجدة الرومي لفيروز (فيديو)
09:53 | 2025-07-28
المشاهير في عزاء الفنان الراحل زياد الرحباني
09:18 | 2025-07-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.