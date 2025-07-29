هذا هو المبلغ الذي أقنع الأردني نزار الرشدان بالتوقيع للزوراء

وجرت مراسم توقيع نجم منتخب في العاصمة الأردنية عمان بحضور ممثل عن العراقي، على أن يلتحق اللاعب بتدريبات فريقه الأسبوع المقبل استعداداً للموسم 2025-2026.وتعد هذه التجربة الاحترافية الثانية لنزار الرشدان في ، حيث سبق أن لعب قبل موسمين لفريق وقدم معه مستويات مميزة.ورغم أن معظم اللاعبين الأردنيين قد انخرطوا بتدريبات فرقهم منذ شهر من الآن، حافظ الرشدان على جاهزيته البدنية من خلال تدريبات يومية يخضع لها حيث نشر أكثر من فيديو خلال تدريباته الفردية عبر حسابه الرسمي في .سينشط لاعبو منتخب الأردن بكثافة في الدوري العراقي الموسم المقبل، حيث أصبح خياراً مهماً وناجحاً للأندية هناك، وما زاد من الرغبة في استقطابهم هو تأهل منتخب إلى 2026.وسيحصل الرشدان مقابل اللعب للزوراء العراقي لموسم واحد، 350 ألف دولار، بعد أن فاضل بينه وبين السعودي الذي كان تقدم له بعرض بلغت قيمته 300 ألف دولار.ويعد الرشدان مكسباً كبيراً للزوراء العراقي في ظل ما يتمتع به من قدرات في عملية البناء الهجومية فضلاً عن براعته في تمويل المهاجمين وصناعة الأهداف، وإجادته لمهارة التسديد من بعيد.