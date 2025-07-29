الكشف عن قميص برشلونة للكلاسيكو المقبل (صورة)

ووفقًا لصحيفة " " ، فقد تم تسريب التصميم الجديد للقميص عبر موقع "فوتي هيدلاينز" المتخصص، الذي نشر أول صورة حقيقية للقميص، مستندًا إلى منشور سابق من حساب (Mask Jerseys) على انستجرام.ويتميّز بتصميم غير تقليدي، حيث يجمع بين خطوط زرقاء وحمراء غير منتظمة، مع لمسات باللون الأزرق السماوي تظهر بشكل متدرج بين الخطوط، ما منحه طابعًا فنيًا فريدًا أثار تفاعل الجماهير.