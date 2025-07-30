شباب العراق يواصلون تحضيراتهم في البصرة استعداداً لكأس الخليج

وقال المدير الإداري لمنتخب الشباب ، "نحن حاليًا في معسكر داخلي بالبصرة تحضيرًا لبطولة دون (20) عامًا، وقد أوقفنا في الوقت الحالي عملية البحث عن لاعبين جدد لحين انتهاء البطولة، على أن تُستأنف الاختبارات في المناطق الغربية والشمالية لتدعيم بعض المراكز المهمة قبيل المشاركة في تصفيات ".وأضاف أنَّ " نعدّها محطة تنشيطية للوقوف على مستويات اللاعبين"، موضحًا أنَّ التشكيلة الحالية ليست الأخيرة، وستشهد مرحلة ما بعد كأس تغييرات كثيرة في بعض المراكز، لافتًا إلى أنَّ الجهاز التدريبي وضع منهاجًا قصير الأمد للحاق بالبطولة الخليجية، مؤكدًا أنَّ هناك خططًا مستقبلية لتأمين معسكرات طويلة الأمد تحضيرًا للاستحقاقات القارية.وأشار إلى أنَّ المنتخب سيواصل استعداداته بعد العودة من معسكر ، وهناك مساعٍ جادة من قبل لتأمين معسكر خارجي، لافتًا إلى أنَّ الجهاز التدريبي يأمل بأن تسهم هذه التحضيرات في صناعة منتخب قوي قادر على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة وتقديم مواهب شابة نرفد من خلالها منتخباتنا الوطنية.وفي سياق آخر، أوضح هاشم أننا "كنا نطمح لخوض مباراة ودية مع المنتخب الأولمبي خلال المعسكر الحالي، إلا أنَّ ارتباطات الأخير حالت دون تحقيق هذا الأمر".