رسمياً.. بايرن ميونيخ يعلن ضم لويس دياز من ليفربول

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن دفع حوالي 75 مليون يورو (86.67 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات الدولي الكولومبي (28 عاما).وكان عقد دياز مع يمتد حتى يونيو 2027، وكان قد انتقل إليه قادما من عام 2022 مقابل 50 مليون يورو.وشارك دياز في 148 مباراة في جميع المسابقات على مدار أربعة مواسم مع ليفربول وسجل 41 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.وجاء أفضل أداء له في في الموسم الماضي حين ساعد ليفربول على الفوز بلقب المسابقة ومعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري بواقع 20 لقبا بتسجيله 13 هدفا والمساعدة في تسجيل سبعة أهداف أخرى في 36 مباراة.كما ساعد دياز ليفربول على الفوز بكأس في 2022 وكأس الرابطة في 2022 و2024.