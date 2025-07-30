يمتد حتى 2030.. تفاصيل عقد كوندي مع برشلونة

في تصريحات خلال جولة الفريق الآسيوية، كشف كوندي أنه تم التوصل لاتفاق على كافة الأمور بشأن عقده مع ، وما يتبقى فقط هو التوقيع، الذي تأجل بسبب جدول أعمال الفريق الحالي خلال الجولة الآسيوية.وقال: "إنها مسألة أيام. عندما نعود، سينتهي كل شيء، لذلك أنا سعيد بذلك. لقد كان الأمر سريعاً جداً، كان لدي أنا والنادي نفس الفكرة: الاستمرار. أنا سعيد جداً هنا، أشعر بالراحة في الفريق وأنا متحمس جداً لطموح النادي. كل عام يقاتلون من أجل جميع الألقاب ولم يكن لدي أي نية للمغادرة".وأضاف: "عقدي يمتد حتى عام 2030".وعن التقارير بشأن سحب شارة القيادة من الحارس ، أكد كوندي أن القرار في يد المدرب والإدراة.وقال: "هذا ليس شيئاً نتحدث عنه كثيراً. نحن نعلم أنه وضع معقد، وكزميل وشخص ... أعلم أنه أمر صعب على . مسألة القيادة ليست شيئاً يعتمد علينا، بل قرار المدرب والنادي. لدينا تأثير ضئيل في هذا الشأن".كما عاد كوندي ليتذكر هدفه في ضد ، كأحد أفضل لحظات الموسم الماضي بالنسبة له.وقال: "لقد تم تذكيري به عدة مرات. صحيح أنه أثار إعجاب مشجعي برشلونة وجميع المشجعين كثيراً. بسبب الظروف واللحظة، كان هدفاً مهماً للغاية وحاسماً، لذا فهي ذكرى جميلة للغاية".