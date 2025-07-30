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يمتد حتى 2030.. تفاصيل عقد كوندي مع برشلونة
رياضة
2025-07-30 | 10:18
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أكد المدافع الفرنسي
جول كوندي
أنه أوشك على تمديد عقده مع برشلونة حتى عام 2030، قائلاً إنه "سعيد جداً بمواصلة اللعب في فريق يطمح إلى كل شيء".
في تصريحات خلال جولة الفريق الآسيوية، كشف كوندي أنه تم التوصل لاتفاق على كافة الأمور بشأن عقده مع
النادي الكتالوني
، وما يتبقى فقط هو التوقيع، الذي تأجل بسبب جدول أعمال الفريق الحالي خلال الجولة الآسيوية.
وقال: "إنها مسألة أيام. عندما نعود، سينتهي كل شيء، لذلك أنا سعيد بذلك. لقد كان الأمر سريعاً جداً، كان لدي أنا والنادي نفس الفكرة: الاستمرار. أنا سعيد جداً هنا، أشعر بالراحة في الفريق وأنا متحمس جداً لطموح النادي. كل عام يقاتلون من أجل جميع الألقاب ولم يكن لدي أي نية للمغادرة".
وأضاف: "عقدي يمتد حتى عام 2030".
وعن التقارير بشأن سحب شارة القيادة من الحارس
مارك أندريه تير شتيغن
، أكد كوندي أن القرار في يد المدرب
هانزي فليك
والإدراة.
وقال: "هذا ليس شيئاً نتحدث عنه كثيراً. نحن نعلم أنه وضع معقد، وكزميل وشخص ... أعلم أنه أمر صعب على
تير شتيغن
. مسألة القيادة ليست شيئاً يعتمد علينا، بل قرار المدرب والنادي. لدينا تأثير ضئيل في هذا الشأن".
كما عاد كوندي ليتذكر هدفه في
كأس الملك
ضد
ريال مدريد
، كأحد أفضل لحظات الموسم الماضي بالنسبة له.
وقال: "لقد تم تذكيري به عدة مرات. صحيح أنه أثار إعجاب مشجعي برشلونة وجميع المشجعين كثيراً. بسبب الظروف واللحظة، كان هدفاً مهماً للغاية وحاسماً، لذا فهي ذكرى جميلة للغاية".
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