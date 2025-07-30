مبلغ خيالي.. ما قيمة الشرط الجزائي في عقد دياز مع مدريد؟

وفشل نجم أسود الأطلس طوال السنوات الأخيرة في أن يصبح لاعبا مهما في خطط " " لأسباب فنية بالأساس.ويأمل اللاعب صاحب الـ24 عاما في الفوز بثقة مدربه الإسباني ، الذي يخطط لإعادة بناء فريق جديد قادر على تجديد مع الألقاب المحلية والخارجية.حدد قيمة الشرط الجزائي في عقد بـ750 مليون يورو، وفقا لما كشف عنه موقع real-france.وضبط مبالغ خيالية في قيمة الشرط الجزائي لعقود معظم نجومه وصلت لحد مليار يورو لدى كل من ورودريغو وكيليان مبابي.ويسعى عملاق كرة القدم العالمية من خلال هذه الخطوة لتفادي خطف نجومه عبر تفعيل الشرط الجزائي في عقودهم.يذكر أن القيمة السوقية للنجم تراجعت لمبلغ 40 مليون يورو خلال التحديث الأخير الذي قام به موقع "ترانسفير ماركت" المختص بأسعار اللاعبين.انضم إبراهيم دياز لريال عام 2019 قادما من في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون يورو.ولعب الأخير لفترة 3 مواسم مع شارك خلالها في 124 مباراة، أسهم خلالها في 33 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.وجدد اللاعب العهد مع ريال مدريد عام 2023، ولعب معه 121 مباراة سجل فيها 20 هدفا وأهدى 20 تمريرة حاسمة.كما توج معه بـ7 ألقاب منها دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس القارات في عام 2024.