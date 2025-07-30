مبلغ خيالي.. ما قيمة الشرط الجزائي في عقد دياز مع مدريد؟

وفشل نجم أسود الأطلس طوال السنوات الأخيرة في أن يصبح لاعبا مهما في خطط "الميرينغي
" لأسباب فنية بالأساس.
ويأمل اللاعب صاحب الـ24 عاما في الفوز بثقة مدربه الإسباني تشابي ألونسو
، الذي يخطط لإعادة بناء فريق جديد قادر على تجديد العهد
مع الألقاب المحلية والخارجية.
حدد نادي العاصمة الإسبانية
قيمة الشرط الجزائي في عقد إبراهيم دياز
بـ750 مليون يورو، وفقا لما كشف عنه موقع real-france.
وضبط ريال مدريد
مبالغ خيالية في قيمة الشرط الجزائي لعقود معظم نجومه وصلت لحد مليار يورو لدى كل من فينيسيوس
ورودريغو وكيليان مبابي.
ويسعى عملاق كرة القدم العالمية من خلال هذه الخطوة لتفادي خطف نجومه عبر تفعيل الشرط الجزائي في عقودهم.
يذكر أن القيمة السوقية للنجم المغربي
تراجعت لمبلغ 40 مليون يورو خلال التحديث الأخير الذي قام به موقع "ترانسفير ماركت" المختص بأسعار اللاعبين.
انضم إبراهيم دياز لريال مدريد
عام 2019 قادما من مانشستر سيتي
في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون يورو.
ولعب الأخير لفترة 3 مواسم مع نادي ميلان الإيطالي
شارك خلالها في 124 مباراة، أسهم خلالها في 33 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.
وجدد اللاعب العهد مع ريال مدريد عام 2023، ولعب معه 121 مباراة سجل فيها 20 هدفا وأهدى 20 تمريرة حاسمة.
كما توج معه بـ7 ألقاب منها دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس القارات في عام 2024.