رابطة مشجعي برشلونة العراقية تثير الإعجاب.. واتحاد الكرة يسعى لتعميم التجربة

جاءَ ذلك خلال استقباله الرابطةَ المركزيّة لمُشجعي برشلونة في في مقرِ ، مؤكداً إن الاتحادَ يسعى إلى أن تعممَ هذه التجربةُ على كل الأنديةِ العالميّة من أجل استثمارها بالشكلِ الأمثل بما يسهمُ في دعم المُنتخبِ الوطنيّ.واستمع رئيسُ الاتحادِ إلى شرحٍ مفصلٍ قدّمه رئيسُ الرابطة المركزيّة الدكتور سيف أمثل ، وكيفية نشأة الرابطة وصولاً إلى أن تكون الأولى في العالم بحسبِ الذي قدّم التهنئةَ لجماهير برشلونة في العراق لانضمامِ أكثر من 14 ألفاً إلى صفوفها.من جهته، أوعز رئيسُ الاتحاد إلى تذليلِ كل المعوقات التي تعتري عملَ الرابطة، داعياً في الوقتِ نفسه كلَ روابط الأندية إلى حذو ذات الطريق الذي اختطته رابطةُ برشلونة في سبيل تكوين روابط مهمة قادرة على دعم منتخباتنا الوطنيّة في مختلفِ استحقاقاته.وقدّم أعضاءُ الرابطة شُكرهم وتقديرهم العاليين لرئيسِ الاتحادِ على حفاوةِ الاستقبال، وفسح المجال والوقت أمامهم رغم المشاغل الكثيرة.