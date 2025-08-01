نادي الكرمة يقترب من ضم مدافع الأردن محمد أبو حشيش لتعزيز صفوفه

وينتظر أن يتم الاتفاق بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة، رغم أن ومن ورائه جماهيره كانوا يرغبون بتجديد عقد اللاعب لموسم آخر بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع الفريق في الموسم الفائت.ويعتبر حشيش من اللاعبين المميزين في مركز الظهير الأيسر، وله أكثر من تجربة في الدوري العراقي، ويعرف كل تفاصليه، لذلك وفي حال تعاقد معه فإنه سيشكل إضافة مهمة للفريق.يمضي محمد أبو حشيش إجازة خاصة في العاصمة الأردنية عمّان، قبل أن يحسم قراره في الأيام المقبلة، حيث سيكون أقرب للتوقيع للكرمة العراقي.وحرص مدافع منتخب مساء اليوم الخميس على مساندة فريقه الأم البقعة الذي صعد حديثاً وخاض مباراة أمام السرحان في افتتاح الدوري لكرة القدم وفاز بها بهدفين دون رد.وكان محمد أبو حشيش قد أبدى عبر حسابه الرسمي في سعادته بالتجربة المهمة التي أمضاها مع فريق موجهاً شكره إلى وجماهيره المحبة. وأضاف: "بعد موسم مميز مع فريق زاخو، حان وقت الوداع أملاً بخوض تجربة جديدة مليئة بالتحديات والإنجازات بإذن الله".وقال محمد أبو حشيش: "الشكر موصول لإدارة النادي ممثلة برئيسها عمار آغا، والطاقم الفني بداية من مروراً بعبد الغني شهد والكادر المعاون، ولزملائي اللاعبين الذين لم يكونوا إلا سنداً وعوناً لي".وفي حال وقع أبو حشيش رسمياً للكرمة، فإنه سيكون الثالث الذي يلعب له بعد أن مثّل فريقي وزاخو. وبدأ صاحب الـ "30" عاماً مسيرته الكروية مع فريق البقعة ومنه انتقل إلى السلط وقدّم معه أداء مميزاً، ليخطف أنظار نادي الوحدات الذي ضمه ليفوز معه بعدة بطولات محلية.وخاض أبو حشيش أول تجربة احترافية خارجية مع الزوراء العراقي عام 2023، وبعد نهاية عقده مع اللبناني الذي أحرز معه لقب كأس ، قبل أن يخوض الموسم الماضي تجربة مع فريق زاخو.وكان فريق الكرمة العراقي قد تعاقد مؤخراً مع مهاجم منتخب الأردن الذي وقع عقده رسمياً، في حين تفيد المعلومات بأن النادي يفكر أيضاً بالتعاقد مع نجم منتخب مهند أبو طه ليشغل مركز الجناح الأيسر.