نادي الكرمة يقترب من ضم مدافع الأردن محمد أبو حشيش لتعزيز صفوفه

وينتظر أن يتم الاتفاق بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة، رغم أن نادي زاخو
ومن ورائه جماهيره كانوا يرغبون بتجديد عقد اللاعب لموسم آخر بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع الفريق في الموسم الفائت.
ويعتبر محمد أبو
حشيش من اللاعبين المميزين في مركز الظهير الأيسر، وله أكثر من تجربة في الدوري العراقي، ويعرف كل تفاصليه، لذلك وفي حال تعاقد معه الكرمة
فإنه سيشكل إضافة مهمة للفريق.
محمد أبو حشيش في عمّان ويساند فريقه الأم
يمضي محمد أبو حشيش إجازة خاصة في العاصمة الأردنية عمّان، قبل أن يحسم قراره في الأيام المقبلة، حيث سيكون أقرب للتوقيع للكرمة العراقي.
وحرص مدافع منتخب الأردن
مساء اليوم الخميس على مساندة فريقه الأم البقعة الذي صعد حديثاً وخاض مباراة أمام السرحان في افتتاح الدوري الأردني
لكرة القدم وفاز بها بهدفين دون رد.
وكان محمد أبو حشيش قد أبدى عبر حسابه الرسمي في فيسبوك
سعادته بالتجربة المهمة التي أمضاها مع فريق زاخو
موجهاً شكره إلى إدارة النادي
وجماهيره المحبة. وأضاف: "بعد موسم مميز مع فريق زاخو، حان وقت الوداع أملاً بخوض تجربة جديدة مليئة بالتحديات والإنجازات بإذن الله".
وقال محمد أبو حشيش: "الشكر موصول لإدارة النادي ممثلة برئيسها عمار آغا، والطاقم الفني بداية من طلال البلوشي
مروراً بعبد الغني شهد والكادر المعاون، ولزملائي اللاعبين الذين لم يكونوا إلا سنداً وعوناً لي".
وفي حال وقع أبو حشيش رسمياً للكرمة، فإنه سيكون الفريق العراقي
الثالث الذي يلعب له بعد أن مثّل فريقي الزوراء
وزاخو. وبدأ صاحب الـ "30" عاماً مسيرته الكروية مع فريق البقعة ومنه انتقل إلى السلط وقدّم معه أداء مميزاً، ليخطف أنظار نادي الوحدات الذي ضمه ليفوز معه بعدة بطولات محلية.
وخاض أبو حشيش أول تجربة احترافية خارجية مع الزوراء العراقي عام 2023، وبعد نهاية عقده مع العهد
اللبناني الذي أحرز معه لقب كأس لبنان
، قبل أن يخوض الموسم الماضي تجربة مع فريق زاخو.
وكان فريق الكرمة العراقي قد تعاقد مؤخراً مع مهاجم منتخب الأردن علي علوان
الذي وقع عقده رسمياً، في حين تفيد المعلومات بأن النادي يفكر أيضاً بالتعاقد مع نجم منتخب النشامى
مهند أبو طه ليشغل مركز الجناح الأيسر.