السعودية سبب تأخير تجديد ارتباط فينيسيوس مع ريال مدريد

وبحسب إذاعة " "، قرر تجميد مفاوضات التجديد مؤقتا، مطالبا بأن يحصل على أعلى راتب في الفريق، على غرار الفرنسي ، المنضم حديثا للنادي الملكي.وتأتي هذه الخطوة بعد أن تلقى فينيسيوس عرضا ضخما من أحد أندية ، وصفته الصحافة بأنه "الأعلى في تاريخ كرة القدم"، حيث يتجاوز المقابل المعروض له 25 مليون يورو صافي سنويا.ورغم توقف المفاوضات، يواصل النجم البرازيلي التحضير للموسم الجديد بكل تركيز، مؤكدا أنه يضع "الإنجاز أولا"، لكنه لا يخف تطلعه لتسوية ملفه المالي بما يتماشى مع عطائه ومكانته في النادي.يُذكر أن مبابي يتقاضى حاليا راتبا سنويا يقدر بـ15 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة توقيع ضخمة يتم توزيعها على مدار خمس سنوات، مما يجعله اللاعب الأعلى دخلا في .وخاض فينيسيوس حتى الآن 314 مباراة بقميص ، سجل خلالها 105 أهداف، وقدم 79 تمريرة حاسمة، وساهم في تتويج الفريق بـ14 لقبا.