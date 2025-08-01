رونالدو يتحرك لضم مواطنه الى النصر السعودي.. صفقة غريبة

ويحاول النجم المخضرم (40 عاما) جمع مع وجواو داخل الفريق هذا الصيف، وبقيادة مواطنهم .وبحسب صحيفة "أبولا" ، يسعى لتكرار ما فعله مع فيليكس الذي انضم إلى النصر مؤخرا، حيث يخطط الآن لخطف برونو فرنانديز، في واحدة من أكبر صفقات السوق الصيفي.وقالت الصحيفة إن المقابل المالي لن يكون عائقا أمام إدارة ، رغم أن قيمة اللاعب السوقية تبلغ 50 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت".وأوضحت: "رغم أن اللاعب رفض في وقت سابق عرضا ضخما من ، لكن وجود جيسوس على رأس الجهاز الفني، وكريستيانو رونالدو كقائد للفريق، يمثلان عنصرين مؤثرين في إقناع نجم ، خاصة بعد أن كشفت الصحيفة عن وجود تطورات مهمة جرت يوم الخميس، قد تفتح الباب أمام بداية مفاوضات رسمية.أشارت "أبولا" إلى أنه جرى تواصل خلال الساعات الماضية بين اللاعب والنادي السعودي، كخطوة أولى طبيعية لاستكشاف مدى جدية النصر، وإمكانية التفاوض مع بشأن التخلي عن أحد أبرز لاعبيه.وذكرت الصحيفة البرتغالية أن برونو فرنانديز سبق له اللعب تحت قيادة جورجي جيسوس في موسم (2017-2018) عندما انطلق نجمه في صفوف سبورتنغ ، وهي العلاقة التي قد تسهم في تقريب وجهات النظر مجددا، في حال قرر اللاعب الانتقال إلى .