اليوم.. الأولمبي العراقي يواجه البحرين ودياً في البصرة

وذكر بيان صادر عن ، أن "المنتخب الأولمبي اختتم مساء أمس الجمعة وحدة تدريبية، ضمن معسكره التدريبي في مدينة تأهبًا لمواجهة نظيره البحريني مساء اليوم السبت في المباراة التجريبية الأولى بينهما".وكان المنتخب الأولمبي قد أقام معسكرًا تدريبيًا سابقًا في مدينة التونسية، خاض خلاله مباراتين تجريبيتين أمام فريقي شبيبة والرياضي البنزرتي.هذا وسيخوض المنتخب الأولمبي مباراة ودية ثانية مساء يوم الثلاثاء المقبل أمام نظيره البحريني أيضًا، في إطار سعيه للوصول إلى الجاهزية القصوى قبل الآسيوي الهام.