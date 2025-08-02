أعلى صفقة في تاريخ اللاعبين المحليين.. لماذا اختار أيمن حسين الانتقال إلى الكرمة؟

وسبق أن قرر حسين (29 عاما) وضع حد لمستقبله مع فريق الخور القطري
، بعدما أنهى عقده بالتراضي، حيث قضى موسما واحدا مع الفريق، ختم النصف الثاني منه بالإعارة لمواطنه الوكرة
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الكرمة العراقي يتعاقد مع أيمن حسين في صفقة تاريخية
أعلن نادي الكرمة تعاقده رسميا مع مهاجم المنتخب العراقي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر مقطع فيديو يظهر أيمن حسين وهو يرتدي قميص الفريق بصورة كبيرة ظهرت على إحدى مولات العاصمة بغداد
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وعلّق النادي على المنشور بقوله "عاصمة الوطن تقدم قائد الوطن، أيمن والكرمة، حكاية بناء وتنمية ومستقبل بعد المحن".
ولم يعلن النادي عن المزيد من التفاصيل حول الصفقة، لكن المصادر أوضحت أن صفقة انتقال أيمن حسين إلى صفوف الكرمة، كلفت خزائن الفريق العراقي
نحو 900 مليون دينار عراقي (نحو 690 ألف دولار أمريكي)، وبذلك تكون أعلى صفقة في تاريخ اللاعبين المحليين بالدوري العراقي وأصبح هو اللاعب الأغلى بالبلد أيضا، بحسب "winwin".
وفي الوقت نفسه، ظهر حديث غير مؤكد يقول ان صفقة انتقال أيمن حسين كلفت مليار و300 مليون دينار عراقي.
وحسين سيلتحق بصفوف الفريق في فترة التجمع الأولية بعد نحو 9 أيام من الآن، إذ يخضع اللاعب حاليا لعمليات التأهيل البدني بطلب ومراقبة مباشرة من غراهام أرنولد
(مدرب العراق) وجهازه الفني المساعد، حيث يتأهب اللاعب ليكون بقمة مستواه البدني مع حلول موعد مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم
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لماذا اختار مهاجم العراق الانتقال إلى الكرمة؟
كان حسين يمتلك مجموعة عروض من أندية عراقية أخرى مثل زاخو
والقوة الجوية، لكنه كان يؤمن دائما بمشروع فريق الكرمة، زاد إعجابه بالمشروع خصوصا بعد الصفقات الكبيرة التي أبرمتها إدارة النادي
، ليعلن التحدي ورغبته الحقيقية في المنافسة على لقب دوري نجوم العراق
، خصوصا مع استقطاب مهاجم المنتخب الأردني علي علوان
قبل أيام.
تجدر الإشارة إلى أن حسين مثّل المنتخب العراقي في 83 مباراة رسمية، سجل خلالها 31 هدفا، إذ ينشط بين صفوف "أسود الرافدين
" منذ أغسطس/ آب 2015.
ويشهد سوق الانتقالات في العراق، نشاطا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية، خصوصا أن الفرق ترغب بالمنافسة على الصعيد المحلي في دوري نجوم العراق وبالمشاركات الخارجية أيضا.