أعلى صفقة في تاريخ اللاعبين المحليين.. لماذا اختار أيمن حسين الانتقال إلى الكرمة؟

وسبق أن قرر حسين (29 عاما) وضع حد لمستقبله مع فريق ، بعدما أنهى عقده بالتراضي، حيث قضى موسما واحدا مع الفريق، ختم النصف الثاني منه بالإعارة لمواطنه .أعلن نادي الكرمة تعاقده رسميا مع مهاجم المنتخب العراقي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر مقطع فيديو يظهر أيمن حسين وهو يرتدي قميص الفريق بصورة كبيرة ظهرت على إحدى مولات العاصمة .وعلّق النادي على المنشور بقوله "عاصمة الوطن تقدم قائد الوطن، أيمن والكرمة، حكاية بناء وتنمية ومستقبل بعد المحن".ولم يعلن النادي عن المزيد من التفاصيل حول الصفقة، لكن المصادر أوضحت أن صفقة انتقال أيمن حسين إلى صفوف الكرمة، كلفت خزائن نحو 900 مليون دينار عراقي (نحو 690 ألف دولار أمريكي)، وبذلك تكون أعلى صفقة في تاريخ اللاعبين المحليين بالدوري العراقي وأصبح هو اللاعب الأغلى بالبلد أيضا، بحسب "winwin".وفي الوقت نفسه، ظهر حديث غير مؤكد يقول ان صفقة انتقال أيمن حسين كلفت مليار و300 مليون دينار عراقي.وحسين سيلتحق بصفوف الفريق في فترة التجمع الأولية بعد نحو 9 أيام من الآن، إذ يخضع اللاعب حاليا لعمليات التأهيل البدني بطلب ومراقبة مباشرة من غراهام (مدرب العراق) وجهازه الفني المساعد، حيث يتأهب اللاعب ليكون بقمة مستواه البدني مع حلول موعد مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى .كان حسين يمتلك مجموعة عروض من أندية عراقية أخرى مثل والقوة الجوية، لكنه كان يؤمن دائما بمشروع فريق الكرمة، زاد إعجابه بالمشروع خصوصا بعد الصفقات الكبيرة التي أبرمتها ، ليعلن التحدي ورغبته الحقيقية في المنافسة على لقب ، خصوصا مع استقطاب مهاجم المنتخب قبل أيام.تجدر الإشارة إلى أن حسين مثّل المنتخب العراقي في 83 مباراة رسمية، سجل خلالها 31 هدفا، إذ ينشط بين صفوف " " منذ أغسطس/ آب 2015.ويشهد سوق الانتقالات في العراق، نشاطا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية، خصوصا أن الفرق ترغب بالمنافسة على الصعيد المحلي في دوري نجوم العراق وبالمشاركات الخارجية أيضا.