رابطة الدوري الإسباني تفسر موقفها الرافض لتأجيل أولى مباريات ريال مدريد

وشارك ريال مدريد
في بطولة كأس العالم للأندية
2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تمكن الفريق الملكي من بلوغ نصف نهائي البطولة العالمية، ليبدأ لاعبو "الميرينغي" إجازتهم الصيفية يوم 9 يوليو/ تموز الماضي.
وقرر مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو
، منح لاعبيه راحة سلبية لـ3 أسابيع تقريبًا، قبل بدء التحضير للموسم الجديد يوم الإثنين المقبل (4 أغسطس). ويعني ذلك أن فترة إعداد الفريق الملكي ستقتصر على 15 يومًا فقط.
رابطة الدوري الإسباني رفضت تأجيل مباراة ريال مدريد وأوساسونا
وأظهر الريال
رفضًا لجدولة مباراته أمام أوساسونا
يوم 19 أغسطس، وقد تقدم النادي الملكي
بطلب رسمي لتأجيل اللقاء، لكن رابطة الدوري الإسباني
رفضت الطلب، علمًا أن قاضي الاتحاد الإسباني
أصدر قرارًا مماثلًا، مؤكدًا أنه لا توجد أسباب منطقية للموافقة على تأجيل المباراة.
وسبق لرئيس رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان، ديفيد أغانزو، أن أشار إلى "اتفاق مسبق" لم تحترمه رابطة الليغا
، منوهًا بأن هذا الاتفاق كان يقضي بتأجيل المباراة الأولى لريال مدريد بالدوري الإسباني، في حالة تأهل الفريق الملكي إلى أدوار متقدمة بمونديال الأندية، والأمر نفسه لفريق أتلتيكو مدريد
، الذي شارك أيضًا في كأس العالم
.
لكن رابطة الليغا أشارت إلى أنه لم يكن هناك أي اتفاق مسبق، وأن رئيس الرابطة خافيير تيباس
أكد خلال جلسة رسمية عُقدت يوم 22 مايو/ أيار الماضي أنه لا توجد إمكانية لتأجيل المباراة الأولى لأي من ريال وأتلتيكو مدريد، لما في ذلك من أضرار كبيرة على البطولة ككل.
وترى رابطة الدوري الإسباني أن بطولة كأس العالم
للأندية تؤثر بالسلب في روزنامة كرة القدم بشكل عام، وقد سبق لتيباس أن انتقد مشروع البطولة العالمية، بعدما باتت تُقام بمشاركة 32 فريقًا، بدايةً من نسخة هذا العام 2025.
يُذكر أن ضيق فترة التحضير للموسم الجديد، دفع ريال مدريد لخوض مباراة ودية واحدة هذا الصيف؛ حيث سيسافر الفريق إلى النمسا
لمواجهة نادي تيرول النمساوي، يوم 12 أغسطس الجاري، أي قبل أسبوع واحد على الموعد المُقرر للقاء أوساسونا.