رابطة الدوري الإسباني تفسر موقفها الرافض لتأجيل أولى مباريات ريال مدريد

وشارك في بطولة 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تمكن الفريق الملكي من بلوغ نصف نهائي البطولة العالمية، ليبدأ لاعبو "الميرينغي" إجازتهم الصيفية يوم 9 يوليو/ تموز الماضي.وقرر مدرب ريال مدريد، ، منح لاعبيه راحة سلبية لـ3 أسابيع تقريبًا، قبل بدء التحضير للموسم الجديد يوم الإثنين المقبل (4 أغسطس). ويعني ذلك أن فترة إعداد الفريق الملكي ستقتصر على 15 يومًا فقط.وأظهر رفضًا لجدولة مباراته أمام يوم 19 أغسطس، وقد تقدم بطلب رسمي لتأجيل اللقاء، لكن رابطة رفضت الطلب، علمًا أن قاضي أصدر قرارًا مماثلًا، مؤكدًا أنه لا توجد أسباب منطقية للموافقة على تأجيل المباراة.وسبق لرئيس رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان، ديفيد أغانزو، أن أشار إلى "اتفاق مسبق" لم تحترمه رابطة ، منوهًا بأن هذا الاتفاق كان يقضي بتأجيل المباراة الأولى لريال مدريد بالدوري الإسباني، في حالة تأهل الفريق الملكي إلى أدوار متقدمة بمونديال الأندية، والأمر نفسه لفريق ، الذي شارك أيضًا في .لكن رابطة الليغا أشارت إلى أنه لم يكن هناك أي اتفاق مسبق، وأن رئيس الرابطة أكد خلال جلسة رسمية عُقدت يوم 22 مايو/ أيار الماضي أنه لا توجد إمكانية لتأجيل المباراة الأولى لأي من ريال وأتلتيكو مدريد، لما في ذلك من أضرار كبيرة على البطولة ككل.وترى رابطة الدوري الإسباني أن للأندية تؤثر بالسلب في روزنامة كرة القدم بشكل عام، وقد سبق لتيباس أن انتقد مشروع البطولة العالمية، بعدما باتت تُقام بمشاركة 32 فريقًا، بدايةً من نسخة هذا العام 2025.يُذكر أن ضيق فترة التحضير للموسم الجديد، دفع ريال مدريد لخوض مباراة ودية واحدة هذا الصيف؛ حيث سيسافر الفريق إلى لمواجهة نادي تيرول النمساوي، يوم 12 أغسطس الجاري، أي قبل أسبوع واحد على الموعد المُقرر للقاء أوساسونا.