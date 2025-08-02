رافينيا يعلق على الكرة الذهبية: ندعو للشفافية

ويعتبر رافينيا واحدا من أبرز المرشحين للمنافسة على 2025، بعد أداء مذهل قدمه الموسم الماضي، أسهم فيه بتتويج برشلونة بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر).وشارك رافينيا في 57 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي، بمختلف المسابقات، سجل خلالها 34 هدفا وصنع 25.وقال رافينيا في حديثه لصحيفة "سبورت" : "الكرة الذهبية؟ أريد فقط أن تكون الجائزة عادلة، هذا كل شيء".وأضاف: "سأحاول أن أكون أفضل من العام الماضي، الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة مع هذا النادي هو أحد أكبر أحلامي".وأتم النجم البرازيلي: "سأحاول البقاء هنا لأطول فترة ممكنة، ولكن عندما أشعر أنني لا أساهم بما يكفي، سأكون أول من يغادر".وكان برشلونة قد أعلن في مايو الماضي، تمديد التعاقد مع رافينيا ليظل ضمن صفوف الفريق حتى عام 2028، بعد فترته المميزة مع الفريق الكتالوني.ومن المقرر أن يتم الكشف عن القائمة الرسمية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 في شهر أغسطس الحالي، على أن يتم الإعلان عن الفائز بهذه الجائزة المرموقة في العاصمة الفرنسية يوم 22 سبتمبر 2025.