النجم العراقي مهند علي "ميمي" على أعتاب الدوري الإماراتي

وأصبح لاعبا حرا، بعدما انتهى عقده مع الشرطة في 30 يونيو/ حزيران الماضي، لكن اللاعب استمر باللعب مع الفريق حتى خرج فريقه من نصف في 12 يوليو/ تموز الماضي.وبحسب winwin فان مهند علي تلقى عرضا رسميا من فريق دبا الإماراتي، حيث أكد اللاعب موافقته على العرض بشكل أولي، بعد أن أبلغته بمنحه دورا مهما في تشكيلة الفريق في الموسم الكروي الجديد، خصوصا أن هدف دبا الفجيرة هو البقاء في وعدم الهبوط مجددا، يعد العرض مغريا للاعب وهو يقيمه بشكل جاد جدا.والنادي الإماراتي متفائل بالإعلان رسميا عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، بعدما أنهى اللاعب العراقي بعض الإجراءات القانونية الخاصة بالعقد والتي لم تستغرق وقتا طويلا. سيبدأ ميمي استعداداته في الإمارات قريبا جدا وهو يطمح إلى وضع بصمته في الدوري الإماراتي للمحترفين، ليكون أول لاعب عراقي ينجح في المسابقة بعد التجارب التي لم يكتب لها النجاح لأيمن حسين ويونس محمود.كما الـ48 ساعة المقبلة ستكون مهمة جدا وحساسة في ما يخص مستقبل العراقي، لاسيما أن النادي سيشهد إقامة انتخابات جديدة يوم الثلاثاء المقبل وهذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على وضع بقية اللاعبين والصفقات الجديدة المرتقبة، خصوصا أن علاقة الإدارة الحالية جيدة جدا مع عدد من لاعبي الشرطة الحاليين، إذ ترغب بالإبقاء عليهم رغم العروض من الأندية الأخرى.إدارة نادي الشرطة وخلال الفترة القليلة الماضية، لم تتحرك في سوق الانتقالات بسبب مسألة الانتخابات التي ستجرى بعد غد الثلاثاء، إذ من المقرر أن تتحرك الإدارة بشكل فعلي لتبدأ بإبرام الصفقات المهمة، خصوصا أن النادي يعد متأخرا قياسا بالصفقات المهمة التي أبرمتها أندية والكرمة، لذلك سيكون العمل مكثفا والصفقات ستكون كثيرة ومهمة وبوقت قياسي جدا.