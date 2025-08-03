أزمة في دهوك: بيتر كوركيس مهدد بعقوبة "الفيفا" بسبب "التمرد" على ناديه!

ويمتد عقد كوركيس (24 عامًا) مع دهوك حتى صيف 2026، بعد أن انضم إلى صفوف الفريق في صيف العام الماضي، ودوّن اسمه في سجل النادي التاريخي بعد التتويج بلقب للأندية الأبطال للمرة الأولى.وبحسب Winwin فانه حتى الآن، لم يحسم اللاعب موقفه مع النادي، رغم المخاطبات المستمرة من الإدارة، والتسهيلات العديدة التي وفّرتها له لحسم مستقبله، إلا أن الوضع بات أكثر تعقيدًا، وتفاقمت الأزمة ، دون وجود بوادر اتفاق تلوح في الأفق، ما يجعل اللاعب مطالبًا بالتحرك السريع لتفادي العقوبات.كما سبق أن أبلغت إدارة دهوك اللاعب بضرورة احترام عقده، وعدم إلى أساليب غير قانونية لعدم استكمال الموسم مع صقور الجبال، خاصة بعد أن علمت الإدارة أن غياب كوركيس عن نهاية الموسم لم يكن بداعي الإصابة، بل تضامنًا مع المدرب مسعود ميرال، الذي استقال بعد صدور عقوبات صارمة بحقه من .بيتر كوركيس مهدد دولية بسبب "التمرد"وطلبت الإدارة من كوركيس العودة والمشاركة في مباريات كأس ، وتعهدت بمنحه كتاب الاستغناء ليصبح لاعبًا حرًا، شريطة أن يخوض ما تبقى من مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، لكنه رفض العودة، وأبلغ الإدارة عبر وكيل أعماله -لا بشكل مباشر- أنه لن يرتدي قميص الفريق مجددًا، وهو ما أثار استياء المسؤولين.وأصدرت إدارة دهوك 3 إنذارات رسمية للاعب تطالبه بالالتحاق بالفريق، لكنه تجاهلها جميعًا، وحسب القوانين الدولية، فإن اللاعب سيكون معرضًا للعقوبة في حال وُجّه إليه إنذار رابع، وهو ما تعتزم الإدارة فعله مع انطلاق تحضيرات الموسم الجديد خلال الأيام المقبلة، وفي حال عدم استجابته، سيتم رفع ملفه إلى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وكان كوركيس قد شارك في 24 مباراة من أصل 36 خاضها دهوك الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 7 أخرى، وأسهم في احتلال الفريق المركز السابع في ..ويطمح النجم العراقي في الرحيل عن دهوك، بحثًا عن تجربة احترافية في أوروبا أو ، وربما قبول عرض من نادٍ آخر داخل الدوري العراقي، حفاظًا على مكانه ضمن صفوف " ".كما أصدرت إدارة 3 إنذارات للاعب كي يلتحق بصفوف الفريق ولكنه قرر تجاهلها، بالتالي ووفق القانون الدولي فإن بيتر كوركيس سيكون معرضًا للعقوبات في حال أصدر بحقه إنذارا رابعا وهو ما تعتزم إدارة دهوك فعله في تجمع الفريق استعدادا للموسم الجديد خلال الأيام القليلة القادمة وفي حال لم يستجب اللاعب، ستقوم الإدارة بإيصال ملفه إلى الاتحاد الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.ولعب بيتر كوركيس مع فريق دهوك الموسم الماضي، 24 مباراة من أصل 36، حيث سجل 7 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى لزملائه في دهوك الذي يحتل المركز السابع في الدوري.ويرغب النجم العراقي، بالرحيل عن الفريق والتوجه إلى أوروبا أو العربي وربما بالنهاية بعرض من دوري نجوم العراق من أجل الدفاع عن مكانه مع أسود .