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ظهور لافت لـ"راشفورد".. برشلونة يستعرض عضلاته بختام جولته الآسيوية ويهزم دايغو بخماسية
رياضة
2025-08-04 | 09:22
251 شوهد
استعرض برشلونة عضلاته في ختام الجولة الآسيوية قبل انطلاق الموسم الجديد وفاز 5-0 على دايغو الكوري الجنوبي، في مباراة شهدت أكثر من لقطة مميزة اليوم الاثنين.
وبث برشلونة المباراة على حسابه في
يوتيوب
، وتابع البث أكثر من مليوني شخص.
وافتتح غافي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 21 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى ثم ذهب للاحتفال مع صانع الهدف
لامين يامال
، بينما أضاف
روبرت ليفاندوفسكي
الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 27.
وقبل
الاستراحة
، تلقى غافي تمريرة من
جول كوندي
، وأطلق تسديدة ساقطة بشكل رائع داخل الشباك، بينما حاول رونالد أراخو تأكيد الهدف ولمس الكرة بعدما اجتازت خط المرمى. وأشار غافي إلى زميله وكأنه يريد احتساب الهدف للمدافع.
وبعد إجراء 11 تغييراً بين الشوطين واستبدال كل اللاعبين، أحرز توني فيرنانديز الهدف الرابع في الدقيقة 54، قبل أن يترك
ماركوس راشفورد
، المنضم من
مانشستر يونايتد
، بصمته الأولى مع حامل لقب
الدوري الإسباني
.
وتلقى راشفورد تمريرة من الجانب الأيمن، وسدد كرة منخفضة قوية داخل المرمى في الدقيقة 65، قبل أن يظهر
جوان لابورتا
رئيس برشلونة سعيداً بنجاح أحد صفقاته الجديدة في هز الشباك.
وقرب النهاية، خرج
باو كوبارسي
مدافع برشلونة مصاباً، وشارك
هيكتور فورت
بدلاً منه.
وخرج برشلونة في النهاية بانتصار كبير بعد الفوز 7-3 على سول الكوري الجنوبي يوم الخميس الماضي، وقبلها انتصر 3-1 على فيسيل
كوبي
الياباني.
ويلعب برشلونة ضد كومو في كأس
جوان غامبر
يوم الأحد المقبل، بينما يستهل رحلة الدفاع عن لقب
الليغا
ضد ريال مايوركا في 16 أغسطس.
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راشفورد
روبرت ليفاندوفسكي
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الدوري الإسباني
ماركوس راشفورد
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لامين يامال
ليفاندوفسكي
باو كوبارسي
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