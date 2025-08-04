وبث برشلونة المباراة على حسابه في ، وتابع البث أكثر من مليوني شخص.وافتتح غافي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 21 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى ثم ذهب للاحتفال مع صانع الهدف ، بينما أضاف الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 27.وقبل ، تلقى غافي تمريرة من ، وأطلق تسديدة ساقطة بشكل رائع داخل الشباك، بينما حاول رونالد أراخو تأكيد الهدف ولمس الكرة بعدما اجتازت خط المرمى. وأشار غافي إلى زميله وكأنه يريد احتساب الهدف للمدافع.وبعد إجراء 11 تغييراً بين الشوطين واستبدال كل اللاعبين، أحرز توني فيرنانديز الهدف الرابع في الدقيقة 54، قبل أن يترك ، المنضم من ، بصمته الأولى مع حامل لقب .وتلقى راشفورد تمريرة من الجانب الأيمن، وسدد كرة منخفضة قوية داخل المرمى في الدقيقة 65، قبل أن يظهر رئيس برشلونة سعيداً بنجاح أحد صفقاته الجديدة في هز الشباك.وقرب النهاية، خرج مدافع برشلونة مصاباً، وشارك بدلاً منه.وخرج برشلونة في النهاية بانتصار كبير بعد الفوز 7-3 على سول الكوري الجنوبي يوم الخميس الماضي، وقبلها انتصر 3-1 على فيسيل الياباني.ويلعب برشلونة ضد كومو في كأس يوم الأحد المقبل، بينما يستهل رحلة الدفاع عن لقب ضد ريال مايوركا في 16 أغسطس.