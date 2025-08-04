ريال مدريد يخلد عبارة أسطورية حول البرنابيو

وحسب صحيفة "ماركا" ، كُتبت على الياقة الداخلية لقميص الثالث العبارة الشهيرة: "90 دقيقة في البرنابيو طويلة جداً".الرجل الذي يقف وراء هذه العبارة هو خوانيتو، الذي قالها علناً باللغة الإيطالية في ملعب "سان سيرو" بعد خسارة ريال 0-2 أمام إنتر في نصف عام 1985، متوعداً "النيراتزوري" برد قوي في الإياب.وبالفعل نجح ريال مدريد في قلب الطاولة والفوز بثلاثية دون رد في الإياب على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، ليخطف بطاقة التأهل إلى النهائي الذي شهد فوزه على فيديوتون المجري ليحصد لقبه الأول.ومنذ ذلك الوقت، تحوَّلت عبارة "90 دقيقة في البرنابيو طويلة جداً" إلى شعار متجذر في عقلية ريال مدريد، خاصةً أنه عُرف عن المحاولة والإصرار حتى اللحظة الأخيرة.وبات ذلك الأمر بمثابة تكريم مدريدي لعبارة بلغت الأربعين عاماً الموسم الماضي، ولا تزال حاضرة في السنوات الأخيرة خاصةً في المباريات المصيرية ببطولة دوري أبطال أوروبا، وأبرزها أمام وبايرن وتشيلسي ومانشستر سيتي.