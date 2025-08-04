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"ميمي" ينضم رسمياً إلى نادٍ إماراتي

رياضة

2025-08-04 | 12:24
&quot;ميمي&quot; ينضم رسمياً إلى نادٍ إماراتي
209 شوهد

أعلنت إدارة نادي دبا الفجيرة الإماراتي، اليوم الاثنين، بشكل رسمي، تعاقدها مع نجم أسود الرافدين مهند علي "ميمي".

وأشار بيان للنادي، إلى "التعاقد مع مهاجم المنتخب العراقي ونادي الشرطة مهند علي (ميمي) لتمثيل الفريق خلال منافسات الدوري الإماراتي للموسم الجديد 2025/2026 ".

يذكر أن ميمي توج بلقب هداف دوري نجوم العراق في الموسم الأخير عندما مثل فريق الشرطة وحصد معه لقب درع دوري نجوم العراق.
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