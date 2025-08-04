"ميمي" ينضم رسمياً إلى نادٍ إماراتي

وأشار بيان للنادي، إلى "التعاقد مع مهاجم المنتخب العراقي ونادي الشرطة (ميمي) لتمثيل الفريق خلال منافسات الدوري الإماراتي للموسم الجديد 2025/2026 ".يذكر أن ميمي توج بلقب هداف في الموسم الأخير عندما مثل فريق الشرطة وحصد معه لقب درع دوري نجوم .