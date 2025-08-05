صدمة في الوسط الرياضي: سفيان فيغولي ينتقل إلى دوري نجوم العراق

فيغولي (35 عامًا) أصبح لاعبًا حرًّا منذ 1 يوليو/ تموز 2024، بعدما انتهى عقده مع نادي كاراغومروك التركي، لينجح أمانة في استقطابه للدفاع عن ألوانه.وذكر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "الصفقة التي خطفت الأنظار. من الملاعب الأوروبية إلى قلب العاصمة، ، نجم الإسباني، صانع ألعاب هام الإنجليزي، وأحد أبرز نجوم منتخب الجزائر، ينضم رسميًّا إلى صفوف أمانة بغداد. نحن نكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة العراقية، بوصول نجم بحجم فيغولي إلى دورينا، فترقبوا المتعة والمهارة والخبرة في ملاعبنا".وبحسب winwin فان النجم لم يتردد في قبول عرض أمانة بغداد العراقي، خصوصًا أن النادي أكد له أن مشروعه سيُبنى عليه وعلى خبرته في الملاعب، لا سيما وأن أمانة بغداد تأهل هذا الموسم من إلى ، ونجح في إبرام صفقات نوعية ومهمة ستُحدث نقلة فنية مرتقبة في صفوف الفريق، وبالتالي فإن اللاعب أبلغهم بأنه متحمس لخوض تجربة في بالموسم الجديد.موعد وصول فيغولي إلى العاصمة العراقيةمن المؤمّل أن يصل سفيان فيغولي إلى العاصمة بغداد في الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ مع فريقه الجديد التحضيرات للموسم الكروي الجديد، حيث سيخوض الفريق معسكرًا خارجيًا على الأغلب، ليبدأ الموسم بأفضل صورة ممكنة، لا سيما أن الأهداف التي رسمتها الإدارة لا تتعلق بالبقاء في دوري نجوم العراق فقط، وإنما المنافسة على مراكز متقدمة، لضمان مشاركة خارجية في الموسم التالي، رغم التحديات.وقبل التعاقد مع فيغولي، نجح بغداد في التعاقد مع اللاعب الأوزبكي بختيار قاسميوف في صفقة نوعية، ليكون أول لاعب أوزبكي في تاريخ الدوري العراقي، إذ عكست هذه الصفقات توجهات الإدارة الطامحة إلى خلق فريق تنافسي يعتمد على لاعبين دوليين مهمين من وأفريقيا. كما تعاقدت الإدارة أيضًا مع المهاجم حمدي الفاضل عبيدي، قادمًا من النادي الإفريقي التونسي، في صفقة مفاجئة أيضًا.وبعد التعاقد مع سفيان فيغولي وعبيدي وقاسميوف والغامبي لامين ساماته، يتطلع أمانة بغداد إلى التعاقد مع محترفين آخرين، حيث سمح للأندية بالتعاقد مع 6 محترفين.