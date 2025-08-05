"لاكازيت" الفرنسية ترفع القبعة للدوري العراقي: صفقة فيغولي تفتح الباب لنجوم عالميين

ووفقًا للصحيفة، فإن تعاقد أمانة بغداد مع فيغولي "يُعدّ أكثر من مجرد دفعة قوية على الصعيدين الذهني والفني للنادي، حيث يُمثّل انضمام فيغولي إنجازًا رمزيًا للدوري العراقي".وأضافت "لاكازيت" أنه "بعد صفقة انتقال فيغولي، أثبتت أندية الدوري العراقي قدرتها على استقطاب لاعبين عالميين"، في إشارة إلى أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام المزيد من النجوم للانتقال إلى الدوري العراقي في المستقبل.