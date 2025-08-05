وفاة أسطورة بوروتو داخل مركز تدريب النادي

ووفقا لتقارير صحفية في ، فقد توفي كوستا، الذي كان يشغل منصب المدير الرياضي لنادي بورتو، بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء أثناء تواجده في مركز تدريب النادي بمنطقة أوليفال.وأكد نادي بورتو وفاة كوستا في منشور مؤثر على منصة "إكس"، وصفه فيه بأنه "رمز" النادي.وجاء في بيان النادي : "لقد غادرنا جورج كوستا. واحد منا، قائد، رمز. رمز لنادي بورتو. شكرا لكونك بورتو حتى النهاية. للأبد، جورج كوستا".وكان كوستا بدأ مسيرته الكروية في بورتو وخاض مع النادي ما مجموعه 383 مباراة، محققا 24 لقبا، من بينها لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2003-2004، والذي يعد أعظم إنجاز له، وكأس في الموسم الذي سبقه.وقضى كوستا أيضا موسما واحدا في معارا لنادي تشارلتون أثلتيك في موسم 2001-2002، حيث شارك في 26 مباراة تحت قيادة المدرب آلان كيربيشلي.وكان كوستا أيضا لاعبا أساسيا في المنتخب البرتغالي، حيث خاض 50 مباراة دولية وفاز بجائزة في عام 2000.وبعد مسيرة كروية حافلة، اتجه كوستا إلى عالم التدريب، حيث بدأ مسيرته كمساعد مدرب في نادي عام 2006 قبل أن يتولى منصب .وبعد ذلك، قاد كوستا مسيرة تدريبية مميزة، حيث تولى مسؤولية أندية في عدة دول، من البرتغال إلى الهند، ورومانيا.وفي عام 2024، عاد كوستا إلى بورتو للعمل كمدير فني.