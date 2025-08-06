الكاف يحدد موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية رسمياً

وقال "الكاف" في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، إن القرعة ستجري يوم السبت وسيتم بثها مباشرة عبر منصاته الرسمية.وأضاف: "يمثل حدث السبت الانطلاقة الرسمية لموسم واعد جديد من أبرز بطولات الأندية في القارة: دوري أبطال إفريقيا، وكأس الإفريقية".وأوضح: "ستنطلق الأدوار التمهيدية يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تجرى مباريات الدور التمهيدي الثاني بداية من 17 أكتوبر 2025".ويبدأ دور المجموعات لكل من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم 21 2025، فيما تنطلق الأدوار الإقصائية مارس 2026.تجدر الإشارة إلى أن بيراميدز المصري توج بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا فيما كان لقب كأس الكونفدرالية من نصيب نهضة .