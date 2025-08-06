موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية 2025

وستضم القائمة المرتقبة، عددا من نجوم الساحرة المستديرة في العالم، حيث يأتي في مقدمتهم لامين جمال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، والفرنسي ، نجم ، ومواطنه مهاجم .ويتوقع أيضا أن يتواجد في القائمة الثنائي العربي، الدولي ، نجم باريس ، والمصري هداف .وسيتم منح الجائزة هذا العام بناء على نتائج الموسم المنقضي، وليس السنة التقويمية، أي في الفترة من 1 أغسطس 2024 إلى 31 يوليو 2025.ويبرز اسم كل من لامين جمال وعثمان ديمبيلي، كأبرز المرشحين للفوز بالجائزة لعام 2025، حيث فاز الجناح الفرنسي بجميع الألقاب تقريبا خلال موسم 2024 - 2025 مع سان ، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ولم يفشل سوى في التتويج بلقب ، عقب خسارة الفرنسية في النهائي أمام الإنجليزي.وبصفة عامة، أحرز ديمبيلي، لاعب برشلونة السابق، 35 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 53 مباراة لعبها بمختلف المسابقات في الموسم المنقضي.من ناحية أخرى، توقفت رحلة لامين جمال مع برشلونة في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، لكنه فاز بالدوري المحلي وكأس الملك.ومع منتخب إسبانيا، وصل جمال لنهائي دوري أمم أوروبا، بعد فوزه على فرنسا بنتيجة 5-4 بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية، والذي شهد تسجيله هدفين، فيما أحرز مع الفريق الكتالوني 18 هدفا وصنع 25 هدفا آخر لزملائه في 55 مباراة بجميع البطولات.