موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية 2025

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تحديد موعد حسم أزمة ريال مدريد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536232-638900929305869371.png
موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية 2025
رياضة
2025-08-06 | 12:01
212 شوهد
تعلن مجلة "فرانس فوتبول" غدا الخميس عن المرشحين الـ30 للفوز بجائزة
الكرة الذهبية
، لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وذلك قبل حفل توزيع الجوائز المقرر في 22 سبتمبر المقبل في باريس.
وستضم القائمة المرتقبة، عددا من نجوم الساحرة المستديرة في العالم، حيث يأتي في مقدمتهم لامين جمال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، والفرنسي
عثمان ديمبيلي
، نجم
باريس سان جيرمان
، ومواطنه
كيليان مبابي
مهاجم
ريال مدريد
.
ويتوقع أيضا أن يتواجد في القائمة الثنائي العربي، الدولي
المغربي
أشرف حكيمي
، نجم باريس
سان جيرمان
، والمصري
محمد صلاح
هداف
نادي ليفربول
.
وسيتم منح الجائزة هذا العام بناء على نتائج الموسم المنقضي، وليس السنة التقويمية، أي في الفترة من 1 أغسطس 2024 إلى 31 يوليو 2025.
ويبرز اسم كل من لامين جمال وعثمان ديمبيلي، كأبرز المرشحين للفوز بالجائزة لعام 2025، حيث فاز الجناح الفرنسي بجميع الألقاب تقريبا خلال موسم 2024 - 2025 مع سان
جيرمان
، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ولم يفشل سوى في التتويج بلقب
كأس العالم للأندية
، عقب خسارة
فريق العاصمة
الفرنسية في النهائي أمام
تشيلسي
الإنجليزي.
وبصفة عامة، أحرز ديمبيلي، لاعب برشلونة السابق، 35 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 53 مباراة لعبها بمختلف المسابقات في الموسم المنقضي.
من ناحية أخرى، توقفت رحلة لامين جمال مع برشلونة في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، لكنه فاز بالدوري المحلي وكأس الملك.
ومع منتخب إسبانيا، وصل جمال لنهائي دوري أمم أوروبا، بعد فوزه على فرنسا بنتيجة 5-4 بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية، والذي شهد تسجيله هدفين، فيما أحرز مع الفريق الكتالوني 18 هدفا وصنع 25 هدفا آخر لزملائه في 55 مباراة بجميع البطولات.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
كاكا يختار صلاح على رأس المرشحين للكرة الذهبية
13:26 | 2025-05-26
بعد تألقه بالمونديال.. ديمبيلي المرشح الأبرز للكرة الذهبية
17:44 | 2025-07-09
إنريكي يكشف: هذا هو مرشحي للفوز بالكرة الذهبية
17:36 | 2025-07-10
الحلبوسي يحضر مؤتمر الاعلان عن مرشح عشيرة الجنابيين
08:14 | 2025-05-26
الكرة
الذهبية
جائزة الكرة الذهبية
كأس العالم للأندية
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
عثمان ديمبيلي
الكرة الذهبية
كيليان مبابي
فريق العاصمة
+A
-A
اخترنا لك
تحديد موعد حسم أزمة ريال مدريد
13:21 | 2025-08-06
وفاة أحد ابطال كأس العالم في كرة القدم
11:02 | 2025-08-06
الكاف يحدد موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية رسمياً
09:35 | 2025-08-06
لامين يامال يشعل الجدل مجدداً بعلاقته مع مغنية أرجنتينية
05:15 | 2025-08-06
ميسي يضع بندا غريبا في عقده الجديد مع ميامي
16:44 | 2025-08-05
الأولمبي العراقي يتعادل مع نظيره البحريني في البصرة
15:00 | 2025-08-05
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
20.54%
03:50 | 2025-08-05
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:50 | 2025-08-05
عطلة رسمية لمدة 10 أيام في هذه المحافظة
محليات
19.79%
07:50 | 2025-08-05
عطلة رسمية لمدة 10 أيام في هذه المحافظة
07:50 | 2025-08-05
3 طرق للتخلص من رائحة سيارتك الكريهة
عالم السيارات
17.54%
12:23 | 2025-08-05
3 طرق للتخلص من رائحة سيارتك الكريهة
12:23 | 2025-08-05
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
أمن
14.68%
02:25 | 2025-08-06
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
02:25 | 2025-08-06
المرسومي يكشف السر: لماذا يرسل العراق غازه لإيران؟.. "100 مليون قدم مكعب يومياً"
اقتصاد
14.67%
04:18 | 2025-08-05
المرسومي يكشف السر: لماذا يرسل العراق غازه لإيران؟.. "100 مليون قدم مكعب يومياً"
04:18 | 2025-08-05
تنويه هام من عمليات بغداد لسائقي العجلات وزائري الامام الحسين "عليه السلام"
محليات
12.78%
14:02 | 2025-08-04
تنويه هام من عمليات بغداد لسائقي العجلات وزائري الامام الحسين "عليه السلام"
14:02 | 2025-08-04
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
إطلاق نار داخل قاعدة للجيش الأمريكي في ولاية جورجيا
12:42 | 2025-08-06
شاهد.. لحظة دخول القوات الأمنية الى ميسان ومجلس المحافظة يعلن عن دعمه
11:59 | 2025-08-06
فيديو جديد للمشاجرة بين النائبين الدهلكي والحيدري داخل قاعة مجلس النواب
10:29 | 2025-08-06
إصابة 3 جنود من الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة خلال واجب مشترك مع الحشد الشعبي في نينوى
08:38 | 2025-08-06
بوتين يستقبل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين
05:45 | 2025-08-06
حريق يلتهم محال في الحي الصناعي بمدينة الكوت بمحافظة واسط
03:45 | 2025-08-06
حملة عراقية امنية لتدقيق السفن المجهولة في المياه الاقليمية
03:37 | 2025-08-06
مواكب بغداد تبدأ بنصب السرادق على طريق الزائرين.. فيديو
03:30 | 2025-08-06
القوات العراقية تنزل على متن ناقلات "مجهولة" في المياه الإقليمية (فيديو)
03:00 | 2025-08-06
بالفيديو: موكب ال الصدر الكرام يستقبل جموع الزائرين
02:30 | 2025-08-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.