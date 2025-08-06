Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تحديد موعد حسم أزمة ريال مدريد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية 2025

رياضة

2025-08-06 | 12:01
موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية 2025
212 شوهد

تعلن مجلة "فرانس فوتبول" غدا الخميس عن المرشحين الـ30 للفوز بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وذلك قبل حفل توزيع الجوائز المقرر في 22 سبتمبر المقبل في باريس.

وستضم القائمة المرتقبة، عددا من نجوم الساحرة المستديرة في العالم، حيث يأتي في مقدمتهم لامين جمال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، والفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، ومواطنه كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد.

ويتوقع أيضا أن يتواجد في القائمة الثنائي العربي، الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، والمصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول.

وسيتم منح الجائزة هذا العام بناء على نتائج الموسم المنقضي، وليس السنة التقويمية، أي في الفترة من 1 أغسطس 2024 إلى 31 يوليو 2025.

ويبرز اسم كل من لامين جمال وعثمان ديمبيلي، كأبرز المرشحين للفوز بالجائزة لعام 2025، حيث فاز الجناح الفرنسي بجميع الألقاب تقريبا خلال موسم 2024 - 2025 مع سان جيرمان، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ولم يفشل سوى في التتويج بلقب كأس العالم للأندية، عقب خسارة فريق العاصمة الفرنسية في النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي.

وبصفة عامة، أحرز ديمبيلي، لاعب برشلونة السابق، 35 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 53 مباراة لعبها بمختلف المسابقات في الموسم المنقضي.

من ناحية أخرى، توقفت رحلة لامين جمال مع برشلونة في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، لكنه فاز بالدوري المحلي وكأس الملك.

ومع منتخب إسبانيا، وصل جمال لنهائي دوري أمم أوروبا، بعد فوزه على فرنسا بنتيجة 5-4 بالدور قبل النهائي للمسابقة القارية، والذي شهد تسجيله هدفين، فيما أحرز مع الفريق الكتالوني 18 هدفا وصنع 25 هدفا آخر لزملائه في 55 مباراة بجميع البطولات.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
تحديد موعد حسم أزمة ريال مدريد
13:21 | 2025-08-06
وفاة أحد ابطال كأس العالم في كرة القدم
11:02 | 2025-08-06
الكاف يحدد موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية رسمياً
09:35 | 2025-08-06
لامين يامال يشعل الجدل مجدداً بعلاقته مع مغنية أرجنتينية
05:15 | 2025-08-06
ميسي يضع بندا غريبا في عقده الجديد مع ميامي
16:44 | 2025-08-05
الأولمبي العراقي يتعادل مع نظيره البحريني في البصرة
15:00 | 2025-08-05
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
20.54%
03:50 | 2025-08-05
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:50 | 2025-08-05
عطلة رسمية لمدة 10 أيام في هذه المحافظة
19.79%
07:50 | 2025-08-05
عطلة رسمية لمدة 10 أيام في هذه المحافظة
07:50 | 2025-08-05
3 طرق للتخلص من رائحة سيارتك الكريهة
17.54%
12:23 | 2025-08-05
3 طرق للتخلص من رائحة سيارتك الكريهة
12:23 | 2025-08-05
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
14.68%
02:25 | 2025-08-06
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
02:25 | 2025-08-06
المرسومي يكشف السر: لماذا يرسل العراق غازه لإيران؟.. &quot;100 مليون قدم مكعب يومياً&quot;
14.67%
04:18 | 2025-08-05
المرسومي يكشف السر: لماذا يرسل العراق غازه لإيران؟.. "100 مليون قدم مكعب يومياً"
04:18 | 2025-08-05
تنويه هام من عمليات بغداد لسائقي العجلات وزائري الامام الحسين &quot;عليه السلام&quot;
12.78%
14:02 | 2025-08-04
تنويه هام من عمليات بغداد لسائقي العجلات وزائري الامام الحسين "عليه السلام"
14:02 | 2025-08-04
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

إطلاق نار داخل قاعدة للجيش الأمريكي في ولاية جورجيا
Play
إطلاق نار داخل قاعدة للجيش الأمريكي في ولاية جورجيا
12:42 | 2025-08-06
شاهد.. لحظة دخول القوات الأمنية الى ميسان ومجلس المحافظة يعلن عن دعمه
Play
شاهد.. لحظة دخول القوات الأمنية الى ميسان ومجلس المحافظة يعلن عن دعمه
11:59 | 2025-08-06
فيديو جديد للمشاجرة بين النائبين الدهلكي والحيدري داخل قاعة مجلس النواب
Play
فيديو جديد للمشاجرة بين النائبين الدهلكي والحيدري داخل قاعة مجلس النواب
10:29 | 2025-08-06
إصابة 3 جنود من الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة خلال واجب مشترك مع الحشد الشعبي في نينوى
Play
إصابة 3 جنود من الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة خلال واجب مشترك مع الحشد الشعبي في نينوى
08:38 | 2025-08-06
بوتين يستقبل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين
Play
بوتين يستقبل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين
05:45 | 2025-08-06
حريق يلتهم محال في الحي الصناعي بمدينة الكوت بمحافظة واسط
Play
حريق يلتهم محال في الحي الصناعي بمدينة الكوت بمحافظة واسط
03:45 | 2025-08-06
حملة عراقية امنية لتدقيق السفن المجهولة في المياه الاقليمية
Play
حملة عراقية امنية لتدقيق السفن المجهولة في المياه الاقليمية
03:37 | 2025-08-06
مواكب بغداد تبدأ بنصب السرادق على طريق الزائرين‎.. فيديو
Play
مواكب بغداد تبدأ بنصب السرادق على طريق الزائرين‎.. فيديو
03:30 | 2025-08-06
القوات العراقية تنزل على متن ناقلات "مجهولة" في المياه الإقليمية (فيديو)
Play
القوات العراقية تنزل على متن ناقلات "مجهولة" في المياه الإقليمية (فيديو)
03:00 | 2025-08-06
بالفيديو: موكب ال الصدر الكرام يستقبل جموع الزائرين‎
Play
بالفيديو: موكب ال الصدر الكرام يستقبل جموع الزائرين‎
02:30 | 2025-08-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.