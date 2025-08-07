عدنان درجال يؤكد: كاساس كان اختيار جميع أعضاء الاتحاد العراقي

أوقعت القرعة بالمجموعة الثانية من الملحق الآسيوي، إلى جانب منتخبي وإندونيسيا، حيث ستقام مبارياتها في مدينة جدة السعودية، للفترة من 8 ولغاية 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وقال : " يستعد لإجراء انتخابات جديدة للمكتب التنفيذي في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ورغم التحضيرات والحديث الكبير عنها، إلا إنها تأخذ 10% فقط من وقتي، ولا يهمني الفوز من عدمه، خصوصًا وأن عمل الحالي مازال مستمرًّا، والمنتخب العراقي تنتظره مباراتان حاسمتان في الملحق المؤهل إلى ".وأضاف: "لا بد من تركيز الجهود لدعم المنتخب العراقي في الملحق الآسيوي، وهنا أوجه دعوة لجميع أعضاء للاتحاد العراقي بأن يبعدوا عن جو الانتخابات أو التقاطعات، خصوصًا وأن الفريق يجب أن يستعد بأفضل صورة ممكنة للمباراتين المقبلتين، لأن الفوز أصبح ضرورة حتمية ولا بد منه، لهذا سنعمل بكل جهدنا على دعم الفريق لإنجاح مهمته رغم صعوبتها".وبشأن المدرب السابق بين بالقول: "استغرب ممن يقول إن هو من أتى بالمدرب الإسباني خيسوس ، المدرب تم التصويت عليه بالإجماع من قبل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي، وبالتالي الجميع صوت له وفي عملية التجديد له أيضًا، بداية المدرب كانت جيدة ولكن للأسف في الأيام الأخيرة من التصفيات خذلنا بشدة، أستذكر ما فعله في مباراة فلسطين، تبديلاته كانت كارثية".وأكمل: "يجب إكمال العمل الذي بدأ به الاتحاد العراقي قبل 4 سنوات، اليوم الكرة العراقية تتطور باستمرار ومن ناحية الأرقام والمستوى الفني، أرى بأننا نمتلك ثاني أفضل دوري في المنطقة بعد الدوري السعودي، ونحن نتطلع إلى تطوير المستويات بشكل أكبر في السنوات المقبلة، بصراحة رؤيتي إيجابية عن مستقبل العراق، وعلى الجميع تقديم الدعم وتجنب النقد غير البناء الذي يحمل أهدافًا أخرى".ويتطلع مدرب العراق غراهام إلى اختيار نحو 30 لاعبًا في قائمته الأولية لبطولة كأس ملك الودية، التي ستقام للفترة من 1 ولغاية 9 سبتمبر/ أيلول المقبل، قبل الدخول في الملحق الآسيوي.