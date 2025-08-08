الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
رياضة
2025-08-08
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الزوراء يبرم اتفاقية توأمة مع نادي الحسين إربد الأردني
رياضة
2025-08-08 | 07:31
72 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
أبرمت الهيئة الإدارية لنادي
الزوراء
اتفاقية توأمة مع
نادي الحسين
إربد
الأردني
، وذلك خلال زيارة رئيس
نادي الزوراء
حيدر شنشول، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ولقائه برئيس نادي الحسين إربد، المهندس عامر أبو عابد.
وتركزت اتفاقية التوأمة على تنظيم معسكرات تدريبية ومباريات ودية بين الناديين، تشمل الفريق الأول والفئات العمرية، في إطار تعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين الناديين وفتح آفاق جديدة للعلاقات المشتركة.
وكانت
إدارة نادي الزوراء
قد تعاقدت مؤخراً مع لاعبين دوليين من فريق الحسين
إربد
، هما رزق بني هاني وعبد الله نصيب، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.
