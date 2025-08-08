Alsumaria Tv
الزوراء يبرم اتفاقية توأمة مع نادي الحسين إربد الأردني

رياضة

2025-08-08 | 07:31
الزوراء يبرم اتفاقية توأمة مع نادي الحسين إربد الأردني
72 شوهد

السومرية نيوز - رياضة

أبرمت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء اتفاقية توأمة مع نادي الحسين إربد الأردني، وذلك خلال زيارة رئيس نادي الزوراء حيدر شنشول، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ولقائه برئيس نادي الحسين إربد، المهندس عامر أبو عابد.

وتركزت اتفاقية التوأمة على تنظيم معسكرات تدريبية ومباريات ودية بين الناديين، تشمل الفريق الأول والفئات العمرية، في إطار تعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين الناديين وفتح آفاق جديدة للعلاقات المشتركة.

وكانت إدارة نادي الزوراء قد تعاقدت مؤخراً مع لاعبين دوليين من فريق الحسين إربد، هما رزق بني هاني وعبد الله نصيب، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.
