بند سري يمنح ريال مدريد فرصة ذهبية لخطف نجم باريس

ويسعى إلى تعزيز صفوفه بضم لاعب وسط جديد، بعد رحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025 إلى صفوف في صفقة انتقال حر.ووضع الميرينجي، اللاعب هدفًا له لضمه خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مع الموسم الماضي ومساهمته في حصد النادي لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في التاريخ.قالت صحيفة ماركا ، إن هناك شرط جزائي محدد في عقد فيتينيا مع يسمح له بالرحيل الصيف المقبل، وهو أمر مثير للانتباه لأن القوانين في تحظر وجود مثل هذه البنود، إلا أن الوكلاء واللاعبين قد وجدوا صيغًا لتجاوز هذا المنع.وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن فيتينيا البالغ من العمر 25 عامًا، يرتبط بعقد مع باريس سان حتى 30 يونيو 2029، ولديه بند خروج محدد بقيمة 90 مليون يورو، سيسمح له بالمغادرة في صيف 2026، أي بعد المقبلة في .وأكملت، أن حتى اللحظة، تبدو الصفقة بين النادي الملكي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي في حكم المستحيل، ما لم تظهر على الساحة بندٌ يسمح بخروجه، كما هو الحال مع فيتينيا.واختتمت، أن مسؤولو يدركون جيدًا أن مركز الوسط الدفاعي يحتاج إلى تدعيم عاجلًا أو آجلًا، وقد لا يكون ذلك هذا الصيف، لكن الوقت ما زال متاحًا، واسم فيتينيا بات مسجلًا ضمن الأهداف، خاصة مع وجود سعر خروج مرتفع لكن لا يعد مستحيلًا.