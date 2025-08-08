Alsumaria Tv
بند سري يمنح ريال مدريد فرصة ذهبية لخطف نجم باريس

رياضة

2025-08-08 | 13:42
بند سري يمنح ريال مدريد فرصة ذهبية لخطف نجم باريس
153 شوهد

يراقب نادي ريال مدريد الإسباني، وضع النجم البرتغالي فيتينيا لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل محاولة ضمه خلال الفترة المقبلة إلى صفوف الملكي.

ويسعى النادي الملكي إلى تعزيز صفوفه بضم لاعب وسط جديد، بعد رحيل الكرواتي لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025 إلى صفوف ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر.

ووضع الميرينجي، اللاعب البرتغالي فيتينيا هدفًا له لضمه خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي ومساهمته في حصد النادي لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في التاريخ.

قالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن هناك شرط جزائي محدد في عقد فيتينيا مع باريس سان جيرمان يسمح له بالرحيل الصيف المقبل، وهو أمر مثير للانتباه لأن القوانين في الدوري الفرنسي تحظر وجود مثل هذه البنود، إلا أن الوكلاء واللاعبين قد وجدوا صيغًا لتجاوز هذا المنع.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن فيتينيا البالغ من العمر 25 عامًا، يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو 2029، ولديه بند خروج محدد بقيمة 90 مليون يورو، سيسمح له بالمغادرة في صيف 2026، أي بعد كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكملت، أن حتى اللحظة، تبدو الصفقة بين النادي الملكي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي في حكم المستحيل، ما لم تظهر على الساحة بندٌ يسمح بخروجه، كما هو الحال مع فيتينيا.

واختتمت، أن مسؤولو ريال مدريد يدركون جيدًا أن مركز الوسط الدفاعي يحتاج إلى تدعيم عاجلًا أو آجلًا، وقد لا يكون ذلك هذا الصيف، لكن الوقت ما زال متاحًا، واسم فيتينيا بات مسجلًا ضمن الأهداف، خاصة مع وجود سعر خروج مرتفع لكن لا يعد مستحيلًا.
اخترنا لك
بينهم لامين.. "اليويفا" يفرض عقوبات بالجملة على نجوم برشلونة
14:05 | 2025-08-08
أغلى 10 لاعبين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025
10:46 | 2025-08-08
النصر السعودي يسعى لخطف نجم بايرن ميونخ
08:37 | 2025-08-08
الزوراء يبرم اتفاقية توأمة مع نادي الحسين إربد الأردني
07:31 | 2025-08-08
بسبب مبابي.. ريال مدريد يطيح بموظفة كبيرة
05:20 | 2025-08-08
بعد رحيل إينيغو مارتينيز.. برشلونة يحدد موقفه من ضم مدافع جديد
05:19 | 2025-08-08
المحكمة الاتحادية تمهل أسعد العيداني 15 يوماً للمثول أمام القضاء
33.12%
06:33 | 2025-08-07
المحكمة الاتحادية تمهل أسعد العيداني 15 يوماً للمثول أمام القضاء
06:33 | 2025-08-07
موجة ساخنة تحتضن العراق لأسبوع.. وأمطار &quot;نادرة&quot; في ذروة آب
20.59%
02:39 | 2025-08-07
موجة ساخنة تحتضن العراق لأسبوع.. وأمطار "نادرة" في ذروة آب
02:39 | 2025-08-07
قائمة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
18.25%
03:57 | 2025-08-07
قائمة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:57 | 2025-08-07
الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
10.83%
11:02 | 2025-08-08
الاطاحة بقاتل لواء متقاعد وزوجته في بغداد
11:02 | 2025-08-08
الكرة الذهبية 2025: قائمة المرشحين لجائزة &quot;ياشين&quot; لأفضل حارس مرمى
8.71%
07:40 | 2025-08-07
الكرة الذهبية 2025: قائمة المرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى
07:40 | 2025-08-07
نائب امريكي متهم &quot;بالابتزاز الجنسي&quot; يواجه متاعب جديدة بسبب زوجته العراقية!
8.5%
04:03 | 2025-08-08
نائب امريكي متهم "بالابتزاز الجنسي" يواجه متاعب جديدة بسبب زوجته العراقية!
04:03 | 2025-08-08
اندلاع نزاع عشائري عنيف في ميسان (فيديو)
اندلاع نزاع عشائري عنيف في ميسان (فيديو)
16:55 | 2025-08-08
الحلبوسي يزور عائلة اللاعب أيمن حسين
الحلبوسي يزور عائلة اللاعب أيمن حسين
16:50 | 2025-08-08
تجول نعامة في شوارع بعقوية وسط ذهول كبير
تجول نعامة في شوارع بعقوية وسط ذهول كبير
11:44 | 2025-08-08
حادث سير مروع بين عجلة كبيرة (تريلة) ودليفري في بغداد
حادث سير مروع بين عجلة كبيرة (تريلة) ودليفري في بغداد
11:06 | 2025-08-08
اعتراضات نيابية على قانون حرية التعبير
اعتراضات نيابية على قانون حرية التعبير
17:29 | 2025-08-07
انتشار أمني على طريق بغداد - سامراء... كيف تجري الخطة الأمنية؟
انتشار أمني على طريق بغداد - سامراء... كيف تجري الخطة الأمنية؟
16:55 | 2025-08-07
استقبال كبير للحلبوسي خلال زيارته كركوك (فيديو)
استقبال كبير للحلبوسي خلال زيارته كركوك (فيديو)
12:59 | 2025-08-07
مصدر: أكثر من مليون زائر دخلوا عبر منفذ زرباطية
مصدر: أكثر من مليون زائر دخلوا عبر منفذ زرباطية
08:48 | 2025-08-07
كاميرا المراقبة ترصد تفاصيل جريمة محطة الوقود في أربيل
كاميرا المراقبة ترصد تفاصيل جريمة محطة الوقود في أربيل
08:02 | 2025-08-07
دخان كثيف بطريق منفذ الشيب
دخان كثيف بطريق منفذ الشيب
05:18 | 2025-08-07
