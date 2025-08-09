بعد سحب قيادة برشلونة منه.. أول تعليق من تير شتيغن

وقال في حسابه على إنستغرام: "في الأسابيع الأخيرة، قيل الكثير عني، وبعضه لا أساس له من على الإطلاق. لذلك، أشعر أنه من الضروري الإدلاء بروايتي للأحداث باحترام، لكن بوضوح".وفي حين يضغط "بلوغرانا" نحو رحيله عقب موسمين مثقلين بالإصابات، رفض الحارس البالغ 33 عاما والذي خضع أخيرا لجراحة في الظهر، السماح لبرشلونة بمشاركة معلوماته الطبية مع حتى تتمكن من تقييم مدة غيابه.ووفق التقارير، كان برشلونة يعتزم استغلال غياب حارسه الأساسي لفترة طويلة لإفساح المجال ضمن قواعد الامتثال للعب النظيف من أجل تسجيل لاعبيه الجدد.إلا أن رفض تير شتيغن الذي أدار له برشلونة ظهره بعد التعاقد مع الحارس الشاب جوان غارسيا وتمديد عقد البولندي فويتشيخ شتشيزني، جعل من هذه العملية أكثر تعقيدا.ويواجه تير شتيغن، وهو اللاعب الوحيد المتبقي من تشكيلة الفريق تحت قيادة التي أحرزت لقب دوري أبطال أوروبا عام 2015، عقوبات صارمة بحسب لوائح رابطة "لا ليغا"، منها إنهاء عقده.