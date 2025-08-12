قراران صادمان يضران في بريال مدريد

وتميز الموسم الماضي، بشكوى الدائمة من الظلم والتحكيم، وشنت قناته الرسمية الحرب على الحكام تقريبا قبل بداية كل مباراة مذكرة بأخطائهم السابقة ضد الفريق.وقبل بداية الموسم الجديد عادت قناة ريال للشكوى مجددا وهاجمت مسبقا، وبدأت تتحدث عن الظلم المبكر والموسم الذي ابتدأ بالفساد.وهناك قراران صادمان قد يضران بمصلحة ريال مدريد وهما:-رفض تأجيل مباراة أوساسونارفضت رابطة تأجيل مباراة ريال مدريد وأوساسونا برسم الجولة الأولى من الدوري الإسباني رغم وصول ريال مدريد لنصف نهائي .ورغم وجود اتفاق مسبق بين الثلاثي، تيباس وأتلتيكو مدريد وريال مدريد يقضي بتأجيل أول جولة للفريقين حال وصلوا لأدوار متقدمة في للأندية، لكنه تراجع عن وعده للفريق الملكي ورفض الطعن مما يعيق الفريق لكونه لم يملك سوى 15 يوما للإعداد للمباراة عكس منافسيه الذين امتلكوا شهرا على الأقل.خوض برشلونة مباراة فيقرر الموافقة مبدئيا على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة برسم الجولة 17 من الدوري الإسباني في ميامي الأمريكية وأرسل الملف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد للموافقة النهائية.وتعطي إقامة المباراة في ميامي أفضلية لبرشلونة لكونه سيلعب في معقل نجمه وأسطورته بدل اللعب في لاسيراميكا معقل فياريال وهو ملعب صعب على كل الأندية الزائرة خصوصا الكبيرة.وبدلا من لعب برشلونة خارج أرضه أمام فياريال، سيلعب في ملعب محايد يجد فيه الدعم والتشجيع وكأنه في ، بينما سيضطر ريال مدريد لمواجهة فياريال خارج ملعبه في لاسيراميكا وهو ما يهدد بفقدان نقاط عكس غريمه.