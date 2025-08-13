لإنقاذ الموسم.. برشلونة يتحرك لحل قضية تير شتيغن

ويتوقع أن يتلقى تأكيدًا اليوم الأربعاء بأن إصابة الدولي الألماني، تستوجب فترة غياب طويلة تتجاوز أربعة الأشهر.وسيفتح ذلك الباب أمام برشلونة، لتسجيل الحارس خوان غارسيا الذي تم التعاقد معه قادمًا من نادي إسبانيول، وذلك بشكل فوري دون الحاجة للانتظار، وفقًا لِما ذكرته صحيفة "سبورت".وأشارت مصادر من برشلونة للصحيفة ، إلى أن هناك ضمانًا شخصيًّا جاهزًا من الرئيس للاستخدام في اللحظات الأخيرة إذا كان ذلك ضروريًّا من أجل تحقيق شرط قاعدة 1:1 كما حدث سابقًا مع ، ومع ذلك، يؤمن مسؤولو النادي الكتالوني بأن هذا الضمان الإضافي لن يكون ضروريًّا على الأرجح.وتعمل على نقل رسائل ثقة بأن كل اللاعبين المتوقع تسجيلهم سيحصلون على الموافقة خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل كحد أقصى.وسيكون الترتيب على النحو التالي، خوان غارسيا ثم الإنجليزي ثم الحارس البولندي ، ثم لاعبو الفريق الرديف، مثل: مارتين، برنال وروني، لكن تسجيل هذين الأخيرين لا يمثل أولوية عاجلة.