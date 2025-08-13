الصفحة الرئيسية
بغداد ترد على الخارجية الأمريكية: العراق دولة ذات سيادة كاملة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536989-638906803876373490.png
لإنقاذ الموسم.. برشلونة يتحرك لحل قضية تير شتيغن
رياضة
2025-08-13 | 07:11
174 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
تدرس
إدارة نادي برشلونة
اللجوء
لحل أخير في حال عدم قدرتهم الحصول على الموافقة النهائية بشأن التقرير الطبي الخاص بالألماني
تير شتيغن
، حارس مرمى الفريق، والذي سيغيب لفترة تتجاوز الـ5 أشهر عن الملاعب؛ ما سيسمح للنادي اقتطاع راتبه وتسجيل الصفقات الجديدة، وفقًا لنظام اللعب المالي النظيف.
ويتوقع
النادي الكتالوني
أن يتلقى تأكيدًا اليوم الأربعاء بأن إصابة الدولي الألماني، تستوجب فترة غياب طويلة تتجاوز أربعة الأشهر.
وسيفتح ذلك الباب أمام برشلونة، لتسجيل الحارس خوان غارسيا الذي تم التعاقد معه قادمًا من نادي إسبانيول، وذلك بشكل فوري دون الحاجة للانتظار، وفقًا لِما ذكرته صحيفة "سبورت".
وأشارت مصادر من برشلونة للصحيفة
الإسبانية
، إلى أن هناك ضمانًا شخصيًّا جاهزًا من الرئيس
خوان لابورتا
للاستخدام في اللحظات الأخيرة إذا كان ذلك ضروريًّا من أجل تحقيق شرط قاعدة 1:1 كما حدث سابقًا مع
جول كوندي
، ومع ذلك، يؤمن مسؤولو النادي الكتالوني بأن هذا الضمان الإضافي لن يكون ضروريًّا على الأرجح.
وتعمل
إدارة برشلونة
على نقل رسائل ثقة بأن كل اللاعبين المتوقع تسجيلهم سيحصلون على الموافقة خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل كحد أقصى.
وسيكون الترتيب على النحو التالي، خوان غارسيا ثم الإنجليزي
ماركوس راشفورد
ثم الحارس البولندي
تشيزني
، ثم لاعبو الفريق الرديف، مثل: مارتين، برنال وروني، لكن تسجيل هذين الأخيرين لا يمثل أولوية عاجلة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
