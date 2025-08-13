مارتينيز يكشف سبب رحيله المفاجئ عن برشلونة

في مقابلة مقابلة مع إذاعة Onda Vasca، أكد اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً أنه لم يتمكن من رفض فرصة الانتقال للدوري السعودي، قائلاً: "بالنظر إلى مسيرتي وما حققته، كان هذا هو التوقيت المثالي لاتخاذ هذه الخطوة".وأضاف: "هذه الفرص لا تمر إلا مرة واحدة، إذا مرت أصلاً، ومن الصعب أن تقول لا. لا أحد مستعد لرؤية هذا النوع من العقود، وعندما يُعرض عليك الأمر لا تكاد تصدقه".كما كشف اللاعب أن حديثه مع المدرب كان سريعاً، ودام لمدة دقيقتين، لأن الألماني كان متفهماً لقراره، مؤكداً أنه كان سيستمر في برشلونة إذا كان لديه المزيد من السنوات في عقده.الدولي الإسباني تحدث عن أبرز ما سيفتقده برحيله عن ، قائلاً: "الخصة الوحيدة هي عدم القدرة على التعرف على الملعب الجديد: أردت أن أكون في الجديد وأراه".وعن فشل صفقة ، قال : "أمضينا كل الصيف نحاول ونحاول. سعدت كثيراً من أجله، إذا كان هذا القرار هو ما أراد اتخاذه في ذلك الوقت. نيكو لاعب رائع، كان سيُسعدنا كثيراً أن نحظى به في برشلونة. أتمنى أن يعود ليكون نيكو المعتاد، وأن يستمتع هو والجماهير بلعبه".