أمانة بغداد تعلن تنفيذ مشاريع ستراتيجية في المجاري
المزيد
مفاجئة في تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

رياضة

2025-08-16 | 12:03
مفاجئة في تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
206 شوهد

فاجأ بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الكثيرين باستبعاد الثنائي عمر مرموش وريان شرقي من التشكيلة الأساسية ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

وكما جرت العادة، يكون من الصعب توقع اختيارات المدرب غوارديولا في ظل إجراء تغييرات عديدة واللعب بطرق متنوعة ومختلفة.

وإلى جانب مرموش، والمنضم حديثا شرقي، خرج الحارس إيدرسون من قائمة المباراة، ولن يجلس حتى على مقاعد البدلاء، في ظل اقتراب رحيله عن سيتي هذا الصيف والانتقال إلى الدوري التركي.

وسيجلس مرموش وشرقي على مقاعد البدلاء إلى جانب عدة لاعبين بارزين منهم ماثيو نونيز ومانويل أكانجي وناثان آكي، بينما سيتولى جيمس ترافورد حراسة المرمى.

وسيلعب ريان آيت نوري في تشكيلة سيتي الأساسية لأول مرة وسيكون على موعد مع فريقه السابق، وسيشغل مركز الظهير الأيسر إلى جانب زملائه ريكو لويس وجون ستونز وروبن دياز.

وسيقود إيرلينغ هالاند هجوم سيتي إلى جانب أوسكار بوب وجيريمي دوكو، بينما سيتكون الوسط من نيكو غونزاليس وبرناردو سيلفا وتيجاني ريندرز.

تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية ضد ولفرهامبتون:
الحارس: جيمس ترافورد

الدفاع: ريكو لويس - جون ستونز - روبن دياز - ريان آيت نوري

الوسط: نيكو غونزاليس - برناردو سيلفا - تيجاني ريندرز

الهجوم: أوسكار بوب - جيريمي دوكو - إيرلينغ هالاند
اخترنا لك
موجة تضامن مع لاعبة تعرضت للتنمر بسبب حب الشباب
12:32 | 2025-08-16
لأول مرة.. تطبيق قانون الـ8 ثوانٍ في البريميرليغ
11:06 | 2025-08-16
فيفا يقرر تعليق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم
09:07 | 2025-08-16
فان دايك يساند سيمينيو بعد تعرضه لإساءات عنصرية
08:57 | 2025-08-16
الجماهير العراقية تنتظر "رونالدو".. الزوراء يستنفر لمواجهة النصر السعودي في بغداد
07:10 | 2025-08-16
إليك مواعيد مباريات نادي الزوراء في دوري أبطال آسيا 2
06:44 | 2025-08-16
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
04:40 | 2025-08-16
47.04%
04:40 | 2025-08-16
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
04:40 | 2025-08-16
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
03:00 | 2025-08-15
11.27%
03:00 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
03:00 | 2025-08-15
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
12:13 | 2025-08-15
10.83%
12:13 | 2025-08-15
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
12:13 | 2025-08-15
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
09:31 | 2025-08-16
10.71%
09:31 | 2025-08-16
بشرى بشأن الدولار.. تراجع جديد في بغداد
09:31 | 2025-08-16
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
02:48 | 2025-08-15
10.4%
02:48 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
02:48 | 2025-08-15
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
03:42 | 2025-08-16
9.74%
03:42 | 2025-08-16
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
03:42 | 2025-08-16
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

انقلاب سيارة يوقع جرحى من السياح العرب على طريق قيوان – موكبه في السليمانية
Play
انقلاب سيارة يوقع جرحى من السياح العرب على طريق قيوان – موكبه في السليمانية
12:27 | 2025-08-16
العاصفة الترابية تدخل أجواء تكريت
Play
العاصفة الترابية تدخل أجواء تكريت
10:31 | 2025-08-16
عاصفة ترابية تضرب صلاح الدين
Play
عاصفة ترابية تضرب صلاح الدين
08:51 | 2025-08-16
اصالة نصري: اسعى لاقامة حفل كبير في العراق
Play
اصالة نصري: اسعى لاقامة حفل كبير في العراق
06:45 | 2025-08-16
زائر أمريكي يقدم الخدمة لزوار الحسين (ع)
Play
زائر أمريكي يقدم الخدمة لزوار الحسين (ع)
06:31 | 2025-08-16
تتضمن معلومات خطيرة.. مصير فايلات التعيينات التي تعهد بها مرشح للانتخابات (فيديو)
Play
تتضمن معلومات خطيرة.. مصير فايلات التعيينات التي تعهد بها مرشح للانتخابات (فيديو)
06:23 | 2025-08-16
قطار يدهس سيارة أثناء عبورها سكة الحديد في منطقة بغداد
Play
قطار يدهس سيارة أثناء عبورها سكة الحديد في منطقة بغداد
18:24 | 2025-08-15
طائرة ترامب تهبط في ألاسكا لعقد قمة مع نظيره الروسي
Play
طائرة ترامب تهبط في ألاسكا لعقد قمة مع نظيره الروسي
14:29 | 2025-08-15
بوتين يصل إلى الاسكا لعقد قمة مع ترامب
Play
بوتين يصل إلى الاسكا لعقد قمة مع ترامب
13:54 | 2025-08-15
الرصاص من كل جانب.. حرب في ميسان (فيديو)
Play
الرصاص من كل جانب.. حرب في ميسان (فيديو)
06:58 | 2025-08-15
