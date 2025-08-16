مفاجئة في تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

وكما جرت العادة، يكون من الصعب توقع اختيارات المدرب في ظل إجراء تغييرات عديدة واللعب بطرق متنوعة ومختلفة.وإلى جانب مرموش، والمنضم حديثا شرقي، خرج الحارس إيدرسون من قائمة المباراة، ولن يجلس حتى على مقاعد البدلاء، في ظل اقتراب رحيله عن سيتي هذا الصيف والانتقال إلى .وسيجلس مرموش وشرقي على مقاعد البدلاء إلى جانب عدة لاعبين بارزين منهم ماثيو نونيز ومانويل أكانجي وناثان آكي، بينما سيتولى جيمس ترافورد حراسة المرمى.وسيلعب ريان آيت نوري في تشكيلة سيتي الأساسية لأول مرة وسيكون على موعد مع فريقه السابق، وسيشغل مركز الظهير الأيسر إلى جانب زملائه وجون ستونز وروبن دياز.وسيقود هجوم سيتي إلى جانب بوب وجيريمي دوكو، بينما سيتكون الوسط من نيكو وبرناردو سيلفا وتيجاني ريندرز.تشكيلة الأساسية ضد ولفرهامبتون:الحارس: جيمس ترافوردالدفاع: ريكو لويس - - - ريان آيت نوريالوسط: نيكو غونزاليس - - تيجاني ريندرزالهجوم: أوسكار بوب - دوكو - إيرلينغ