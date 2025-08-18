ألونسو يقتحم الجدل التحكيمي في مباراة برشلونة بتعليق مثير.. هذا ما قاله

وجاء أول مؤتمر صحفي لتشابي ألونسو في بعد انطلاق الموسم بواقعة تحكيمية مثيرة للجدل خلال زيارة برشلونة إلى مايوركا.وأُثيرت حالة من الجدل حول هدف برشلونة الثاني في مرمى مايوركا بالمباراة التي انتهت 3-0، حيث سقط المدافع أنطونيو رايلو أرضاً بعد تلقيه كرة قوية في الرأس من تسديدة لاعب برشلونة.ورغم أن الحكم مونويرا بدا وكأنه يستعد لإيقاف اللعب، فقد واصل لاعبو برشلونة الهجمة وسجل هدفاً أثار الجدل وسط اعتراضات واسعة من أصحاب الأرض.ورغم أن رفض التحدث عن التحكيم في تلك المباراة، لكنه ألمح لدعمه موقف مدرب مايوركا جاغوبا أراساتي حول الواقعة.وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي لمباراة وأوساسونا، التي ستقام، مساء الثلاثاء: "ليس من حقي التعليق على ما يحدث في المباريات الأخرى، لكنني سمعت ما قاله جاغوبا أراساتي، لقد شرح بشكل ممتاز ما جرى".وكان أراساتي اتهم الحكم بتجاهل سقوط لاعبه بعد ضربة الرأس، وأنه قتل المباراة سريعاً خاصةً بعد إشهار بطاقتين حمراوين للاعبي مايوركا.وتعليقاً على خلاف مع الحكام، أوضح ألونسو: "بدأنا الموسم وسنرى كيف ستسير الأمور، نأمل ألا نضطر للحديث عن الحكام، لا أريد الحديث مُبكرًا".وأنهى ألونسو تصريحاته بالحديث عن مدى الضغط الذي يتعرض له لامين يامال نجم برشلونة، قائلاً: "ليس لديّ جهاز لقياس ضغط الدم، تطور كثيراً في فترة قصيرة، وكان لاعباً مهماً لبرشلونة والمنتخب الإسباني، وسيحين وقت مواجهته".