ألونسو يقتحم الجدل التحكيمي في مباراة برشلونة بتعليق مثير.. هذا ما قاله

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روبيو بشأن السلام في أوكرانيا: يتطلب التضحية من الجانبين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ألونسو يقتحم الجدل التحكيمي في مباراة برشلونة بتعليق مثير.. هذا ما قاله

رياضة

2025-08-18 | 10:37
ألونسو يقتحم الجدل التحكيمي في مباراة برشلونة بتعليق مثير.. هذا ما قاله
86 شوهد

علَّق تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، على الجدل التحكيمي في مباراة برشلونة وريال مايوركا بالدوري الإسباني.

وجاء أول مؤتمر صحفي لتشابي ألونسو في الدوري الإسباني بعد انطلاق الموسم بواقعة تحكيمية مثيرة للجدل خلال زيارة برشلونة إلى مايوركا.
وأُثيرت حالة من الجدل حول هدف برشلونة الثاني في مرمى مايوركا بالمباراة التي انتهت 3-0، حيث سقط المدافع أنطونيو رايلو أرضاً بعد تلقيه كرة قوية في الرأس من تسديدة لامين يامال لاعب برشلونة.
ورغم أن الحكم مونويرا بدا وكأنه يستعد لإيقاف اللعب، فقد واصل لاعبو برشلونة الهجمة وسجل فيران توريس هدفاً أثار الجدل وسط اعتراضات واسعة من أصحاب الأرض.
ورغم أن تشابي ألونسو رفض التحدث عن التحكيم في تلك المباراة، لكنه ألمح لدعمه موقف مدرب مايوركا جاغوبا أراساتي حول الواقعة.
وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وأوساسونا، التي ستقام، مساء الثلاثاء: "ليس من حقي التعليق على ما يحدث في المباريات الأخرى، لكنني سمعت ما قاله جاغوبا أراساتي، لقد شرح بشكل ممتاز ما جرى".
وكان أراساتي اتهم الحكم بتجاهل سقوط لاعبه بعد ضربة الرأس، وأنه قتل المباراة سريعاً خاصةً بعد إشهار بطاقتين حمراوين للاعبي مايوركا.
وتعليقاً على خلاف ريال مدريد مع الحكام، أوضح ألونسو: "بدأنا الموسم وسنرى كيف ستسير الأمور، نأمل ألا نضطر للحديث عن الحكام، لا أريد الحديث مُبكرًا".
وأنهى ألونسو تصريحاته بالحديث عن مدى الضغط الذي يتعرض له لامين يامال نجم برشلونة، قائلاً: "ليس لديّ جهاز لقياس ضغط الدم، تطور كثيراً في فترة قصيرة، وكان لاعباً مهماً لبرشلونة والمنتخب الإسباني، وسيحين وقت مواجهته".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
رونالدو وبنزيما في مواجهة جديدة.. الموعد والقنوات الناقلة
10:30 | 2025-08-18
مدرب النصر السعودي: رونالدو سبب مجيئي
08:30 | 2025-08-18
الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد الأولى والتشكيل المتوقع
04:46 | 2025-08-18
بالصورة.. مودريتش يظهر للمرة الأولى بقميص ميلان
17:21 | 2025-08-17
آرسنال يُسقط يونايتد في قمة افتتاحية البريميرليج
13:38 | 2025-08-17
نيوكاسل يضم رامسي بـ44 مليون جنيه إسترليني
13:04 | 2025-08-17
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
37.32%
03:32 | 2025-08-17
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
03:32 | 2025-08-17
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
17.52%
05:40 | 2025-08-18
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
05:40 | 2025-08-18
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
17.06%
12:53 | 2025-08-17
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
12:53 | 2025-08-17
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق &quot;نوويًا&quot;
12.13%
04:02 | 2025-08-17
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
04:02 | 2025-08-17
في البصرة.. شط العرب يبتلع مطعما عائما (فيديو)
Play
8.37%
16:59 | 2025-08-16
في البصرة.. شط العرب يبتلع مطعما عائما (فيديو)
16:59 | 2025-08-16
الجيش السوري يستعد لشن هجوم واسع قرب حدود العراق
7.61%
08:05 | 2025-08-17
الجيش السوري يستعد لشن هجوم واسع قرب حدود العراق
08:05 | 2025-08-17
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

شاب ينجو باعجوبة من مـ*ـوت محقق في واسط
Play
شاب ينجو باعجوبة من مـ*ـوت محقق في واسط
05:35 | 2025-08-18
بداعي السخرية.. صاحب مزرعة يطلق أسداً على عامل مصري في ليبيا
Play
بداعي السخرية.. صاحب مزرعة يطلق أسداً على عامل مصري في ليبيا
05:20 | 2025-08-18
بالفيديو.. تفجير حلب
Play
بالفيديو.. تفجير حلب
13:06 | 2025-08-17
وقفة احتجاجية في البصرة: الماء المالح يقتلنا
Play
وقفة احتجاجية في البصرة: الماء المالح يقتلنا
11:50 | 2025-08-17
حريق ضخم يلتهم بساتين ومنازل في المثنى
Play
حريق ضخم يلتهم بساتين ومنازل في المثنى
11:25 | 2025-08-17
المشاهد الأولى لفتح مقـ*ـبرة الخسفة التي تضم رفات ضحايا الإرهـ*ـاب في الموصل
Play
المشاهد الأولى لفتح مقـ*ـبرة الخسفة التي تضم رفات ضحايا الإرهـ*ـاب في الموصل
06:16 | 2025-08-17
اكبر مقبرة جماعية في التاريخ.. العراق يبدأ فتح "بئر اسرار الموت" في الموصل (صور وفيديو)
Play
اكبر مقبرة جماعية في التاريخ.. العراق يبدأ فتح "بئر اسرار الموت" في الموصل (صور وفيديو)
02:18 | 2025-08-17
حادثة الطبيبة البصرية بان زياد تتفاعل... وتحذيرات من تدخلات في نتائج التحقيق!
Play
حادثة الطبيبة البصرية بان زياد تتفاعل... وتحذيرات من تدخلات في نتائج التحقيق!
17:28 | 2025-08-16
في البصرة.. شط العرب يبتلع مطعما عائما (فيديو)
Play
في البصرة.. شط العرب يبتلع مطعما عائما (فيديو)
16:59 | 2025-08-16
انقلاب سيارة يوقع جرحى من السياح العرب على طريق قيوان – موكبه في السليمانية
Play
انقلاب سيارة يوقع جرحى من السياح العرب على طريق قيوان – موكبه في السليمانية
12:27 | 2025-08-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.