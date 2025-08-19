بصوت فارس عوض: رونالدو وبنزيما وجهاً لوجه في كلاسيكو السوبر السعودي اليوم

انضم إلى صفوف النصر عام 2023، عبر صفقة انتقال حر إثر فسخ تعاقده مع ، ومنذ ذلك الوقت خاض مع "العالمي" 105 مواجهات عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها 93 هدفًا، مع تقديم 19 تمريرة حاسمة.وفي ذات العام، أعلن الاتحاد تعاقده مع عبر صفقة انتقال حر، مستفيدًا من انتهاء تعاقده مع ، ليخوض منذ ذلك الوقت 62 مواجهة بقميص "العميد" عبر مختلف المنافسات، أحرز خلالها 38 هدفًا، مع تقديم 17 تمريرة حاسمة.وبنزيما.. تاريخ مشتركيحتل كريم بنزيما المركز الثاني في قائمة أكثر نجوم كرة القدم الذين حصلوا على فرصة اللعب بجانب رونالدو، بعد أن ظهر الثنائي معًا في صفوف ريال مدريد في 342 مواجهة عبر مختلف المنافسات المحلية والقارية، بفارق 6 مباريات فقط عن صاحب الرقم القياسي بيبي، باعتباره أكثر من لعب بجانب رونالدو عبر التاريخ بعدد 348 مباراة.ثنائية بنزيما ورونالدو أظهرت قوة لا يمكن تجاهلها في هجوم ريال مدريد خلال تلك الحقبة، لتقود للفوز في مجموع هذه المباريات وبنتيجة إجمالية 917-340، علمًا أن رونالدو سجل في هذه المباريات 358 هدفًا مقابل 164 لصالح بنزيما، بحيث جاء 44 هدفًا لرونالدو في هذه المباريات من صناعة بنزيما، في الوقت الذي سجل فيه بنزيما 29 هدفًا من صناعة رونالدو.رونالدو وبنزيما.. ألقاب عديدةخلال سنوات اللعب معًا في ريال مدريد، توج رونالدو وبنزيما بعدد 16 لقبًا مشتركًا، جاءت 4 ألقاب منها في دوري أبطال أوروبا، مع لقبين في ، ولقبين في ، ومثلهما في السوبر الإسباني، و3 ألقاب في السوبر الأوروبي، و3 ألقاب في .كان رونالدو وبنزيما عنصرين مؤثرين في إنجاز ريال مدريد الأسطوري بحصد 3 ألقاب متتالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كأول فريق ينجح في ذلك عبر نظام المسابقة الحديث، وهو الإنجاز الذي جاء بقيادة في تلك الحقبة.8 معارك سابقةالتقى رونالدو وبنزيما وجهًا لوجه في 8 مباريات سابقة، جاءت 3 منها عبر بوابة الملاعب ، و3 مباريات أخرى بصبغة دولية بين وفرنسا، علمًا أن لقاءين آخرين أُقيما في دوري أبطال أوروبا بين ليون ومانشستر .المثير للأمر، أن الأفضلية في هذه المباريات كانت من نصيب كريم بنزيما، الذي حقق الفوز في 4 مباريات منها، وتعادلا في اثنتين، مقابل فوز كريستيانو رونالدو في لقاءين، علمًا بأن النجمين قد تعادلا في أرقام التسجيل بعدد 6 أهداف لكل منهما.بنزيما وظل رونالدوسيكون كريم بنزيما في حاجة ماسة إلى تحقيق الانتصار على كريستيانو رونالدو ولكن هذه المرة عبر الملاعب السعودية، من أجل تأكيد مكانته ضمن أحد أبرز لاعبي كرة القدم في العقد الأخير.عانى المهاجم الفرنسي من لعب دور "نجم الظل" طوال الحقبة التي كان بها إلى جانب رونالدو في ريال مدريد، وفور رحيل "صاروخ ماديرا" إلى الإيطالي، قال بنزيما إنه يتطلع للعب دور النجم الأول في صفوف النادي الملكي.واستطاع مهاجم الديوك التحول إلى النجم الأول في صفوف النادي الملكي منذ رحيل رونالدو، ونجح في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022.وموعد مباراة النصر والاتحاد هو اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، وتنطلق المباراة من ملعب في تمام الثالثة مساءً بتوقيت . ومعلق المباراة سيكون المعلق الشهير فارس عوض من خلال المنصات المختلفة لشبكة على التلفزيون والإنترنت.