البرازيلي جوآو كارلوس باربوسا مدرباً للمنتخب العراقي لكرة الصالات

في سامراء.. الكشف عن عدد العقارات المتجاوزة
2025-08-19 | 05:42
71 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تعاقد الاتحادُ العراقيُّ لكرةِ القدم مع المدربِ البرازيلي جوآو
كارلوس
باربوسا لقيادةِ منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات، استعدادًا للاستحقاقِ القاريّ المقبل المتمثل في تصفياتِ
كأس آسيا
التي ستنطلقُ في العشرين من شهر أيلول المقبل في
المملكة العربية السعودية
، إذ أوقعت القرعةُ منتخبنا في المجموعةِ الرابعة إلى جانبِ منتخبات
السعودية
والصين تايبيه وباكستان.
ويُعد باربوسا من الأسماءِ البارزة في عالم كرةِ الصالات، إذ سبقَ له تدريب المنتخب البرازيلي، كما أشرفَ على تدريبِ أنديةٍ في دورياتِ
البرازيل
، إسبانيا،
روسيا
، أوكرانيا، كازاخستان والكويت.
ويضم الملاكُ الفنيّ المرافق للمدرب باربوسا جهازًا برازيليًا متكاملًا، في خطوةٍ تعكسُ حرصَ الاتحاد على توفيرِ بيئةٍ تدريبيةٍ احترافيةٍ، تسهمُ في الارتقاءِ بقدراتِ لاعبينا وتهيئتهم بأفضل صورةٍ قبل التصفيات.
وأشاد رئيسُ
لجنة كرة الصالات
والشاطئية
علي عبد الحسين
بالدورِ الكبيرِ الذي بذله رئيسُ الاتحاد
عدنان درجال
، في إتمامِ هذه الصفقة التي تمثلُ إضافةً قويةً لمسيرةِ
كرة الصالات
العراقيّة، مؤكدًا أن التعاقدَ مع مدربٍ بحجم باربوسا وجهازه الفني سيمنحُ المنتخبَ دفعةً معنويةً وفنيةً قبل خوضِ التصفيات.
