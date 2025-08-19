البرازيلي جوآو كارلوس باربوسا مدرباً للمنتخب العراقي لكرة الصالات

ويُعد باربوسا من الأسماءِ البارزة في عالم كرةِ الصالات، إذ سبقَ له تدريب المنتخب البرازيلي، كما أشرفَ على تدريبِ أنديةٍ في دورياتِ ، إسبانيا، ، أوكرانيا، كازاخستان والكويت.ويضم الملاكُ الفنيّ المرافق للمدرب باربوسا جهازًا برازيليًا متكاملًا، في خطوةٍ تعكسُ حرصَ الاتحاد على توفيرِ بيئةٍ تدريبيةٍ احترافيةٍ، تسهمُ في الارتقاءِ بقدراتِ لاعبينا وتهيئتهم بأفضل صورةٍ قبل التصفيات.وأشاد رئيسُ والشاطئية بالدورِ الكبيرِ الذي بذله رئيسُ الاتحاد ، في إتمامِ هذه الصفقة التي تمثلُ إضافةً قويةً لمسيرةِ العراقيّة، مؤكدًا أن التعاقدَ مع مدربٍ بحجم باربوسا وجهازه الفني سيمنحُ المنتخبَ دفعةً معنويةً وفنيةً قبل خوضِ التصفيات.