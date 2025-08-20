فضيحة "الرقم 30": ريال مدريد متهم بالتحايل على القانون ومهدد بخسارة نقاط أوساسونا!

– رياضة



يواجه خطر خسارة نقاط مباراته أمام ضيفه بسبب اتهامه بـ "خرق اللوائح" في ختام الجولة الأولى من "لا ليغا"، بقيادة مدربه الجديد .





ريال يواجه أزمة كبيرة بسبب ماستانتونو

نقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية تصريحات نقلا عن المحامي ميغيل غالان رئيس لتكوين مدربي كرة القدم في إسبانيا (CENAFE)، الذي بدا غاضبا وبشدة من حصول اللاعب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو على رقم 30 مع ريال مدريد.



وزعم غالان أن "مدريد تحايل على القانون وشارك اللاعب بشكل غير قانوني وهو يحمل رقم فريق الرديف (30)، بينما تم التعاقد معه والإعلان عن الصفقة كلاعب في الفريق الأول".



وأضاف بقوله: "في الدقيقة 67، نزل ماستانتونو إلى أرضية الملعب وهي حالة غير قانونية. لديه 24 ساعة منذ نهاية المباراة من أجل الطعن في النتيجة" ليفتح الباب أمام إمكانية سحب الـ3 نقاط مبكرا من رصيد بطل التاريخي.



لكن عددا من الصحف وحتى رئيس "لا ليغا"، انتقدوا قرار وصيف النسخة الماضية من البطولة بمنح القميص رقم 30، ليفسح المجال أمام التعاقد مع صفقة جديدة خلال الفترة المقبلة.



وأشارت صحف كتالونية تحديدا إلى أن "هذا القرار يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في اللوائح التي تنظّم أرقام اللاعبين في ".



واختتم ميغيل غالان بقوله إن بطل دوري أبطال أوروبا التاريخي "ارتكب مخالفة الإشراك غير القانوني المنصوص عليها في المادة 248 من اللائحة العامة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بإشراك ماستانتونو ضد أوساسونا".